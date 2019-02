Nick Cave hat für seine kommenden Konzerte ein einzigartiges Konzept gefunden: In „Conversations with Nick Cave“, bisher nur in Australien und Neuseeland zu sehen gewesen und nun auf Tour in Europa, setzt er sich auf die Bühne, beantwortet Fragen aus dem Publikum, singt einige seiner Stücke und begleitet sich dabei am Klavier.

Der Musiker bezeichnet diese Gigs als „eine Übung in der Konnektivität“ und ermutigt dafür sein Publikum laut Pressemeldung, mutig und herausfordernd, konfrontativ und furchtlos zu sein.

Das passt, denn noch nie war Nick Cave so sehr seinen Anhängern zugewandt wie bei den Konzerten seiner letzten „Skeleton Tree“-Tour. Dafür badete er auch einmal in der Menge, sang gemeinsam mit Fans und holte immer wieder Besucher auf die Bühne. Nun besteht die Herausforderung für Cave, der auch mit 61 Jahren nach wie vor ein echtes Bühnentier ist, darin, an jedem Abend neu zu improvisieren und ohne Moderator die Stimmung im Saal aufzunehmen.

Nick Cave: „I thought that a direct conversation with the audience might be valuable – in the recent live shows we have all shown a kind of willingness to open up.”

Coversations with Nick Cave: An Evening of Talk and Music live 2019 – Termine

13.05.2019 Hamburg – Friedrich-Ebert-Halle

15.05.2019 Berlin – Admiralspalast

16.05.2019 Düsseldorf – Tonhalle

Conversations with Nick Cave: Vorverkauf und Tickets

Tickets gibt es ab 21. Februar, 10 Uhr ab 68,00 Euro zzgl. Gebühren auf nickcave.com und eventim.de.