Wegen Corona: Korn-Gesichtsmasken ausverkauft

Korn kommen im Juni für ein exklusives Deutschland-Konzert nach Berlin. Alle Infos hier.

Korn kommen für ein exklusives Headline-Konzert am 3. Juni in der Berliner Verti Music Hall. Es wird hierzulande die einzige Headline-Show von Jonathan Davis und Kollegen in diesem Jahr sein. Korn Mi. 03.06.2020 Berlin Verti Music Hall Samsung Prio Tickets: Do., 06.02.2012, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden) www.samsung.com/de/members/priotickets MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung: Do., 06.02.2012, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden) www.magenta-musik-360.de/prio-tickets Ticketmaster Presale: Fr., 07.02.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden) www.ticketmaster.de/presale Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mo., 10.02.2020, 10:00 Uhr www.livenation.de/artist/korn-tickets