Grand Jury trifft Entschluss Jetzt geht es D4vd an den Kragen

Sänger D4vd, geboren als David Anthony Burke, ist formell als „Ziel“ einer Grand-Jury-Untersuchung im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez benannt worden, wie aus kürzlich entsiegelten Gerichtsunterlagen hervorgeht, die ROLLING STONE vorliegen.

Grand-Jury-Unterlagen und neue Details

Eingaben, die als Anlagen in einer 151-seitigen Einreichung von Anwälten der Eltern und des Bruders von D4vd enthalten sind, besagen, dass die Staatsanwaltschaft des Los Angeles County den Sänger als Ziel ihrer Grand-Jury-Untersuchung identifiziert habe.

Die Dokumente, die in Texas ohne die in Kalifornien angewandten Versiegelungsschutzmaßnahmen eingereicht wurden, verlangten ab dem 11. Februar die Aussage vor der Grand Jury von D4vds Vater Dawud Burke, seiner Mutter Colleen Burke und seinem Bruder Caleb Burke. In den Unterlagen wird D4vd als jemand beschrieben, der „möglicherweise beteiligt war, eine“ als „ein Fall von Mord“ gelistete Straftat begangen zu haben.

Die Einreichungen legten zudem neue Details über den Zustand von Rivas’ Überresten offen, als Ermittler am 8. September 2025 auf einem Verwahrplatz den Kofferraum von D4vds abgeschlepptem Tesla öffneten. „Als das vordere Staufach geöffnet wurde, beobachteten Detectives einen schwarzen Leichensack. Bedeckt mit Insekten, sowie einen starken Verwesungsgeruch“, heißt es in den Dokumenten. „Unter Verwendung schwarzer Latexhandschuhe öffneten die Detectives den Reißverschluss des Sacks teilweise. Sie sahen einen verwesten Kopf und Oberkörper.“

Zustand der Überreste und juristische Auseinandersetzungen

In den Unterlagen heißt es weiter, nachdem die Ermittler den ersten Leichensack aus dem Kofferraum entfernt hatten, „wurde festgestellt, dass Arme und Beine vom Körper abgetrennt worden waren“. Zudem sei „ein zweiter schwarzer Sack unter dem Leichensack entdeckt worden. Beim Öffnen des zweiten Sacks wurden die abgetrennten Körperteile entdeckt.“

Die Unterlagen wurden ursprünglich in Kalifornien unter Verschluss eingereicht, bevor sie im Rahmen eines Berufungsverfahrens in Texas öffentlich wurden, das mit den Bemühungen der Familie zusammenhing, eine erzwungene Aussage zu verhindern. Die Angehörigen des Musikers wurden als Personen mit „enger Beziehung“ zu D4vd beschrieben. Als die Familienmitglieder versuchten, die Vorladungen mit der Begründung anzufechten, sie seien zu geheim und zu vage, forderte ein texanischer Staatsanwalt laut einem ROLLING STONE vorliegenden Protokoll bei einer Anhörung am 2. Februar im Waller County einen Richter auf, die kalifornischen Eingaben zu respektieren.

„Ich würde sagen, wenn ein Auto mit einer zerstückelten, verwesenden Leiche auf Ihre Wohnadresse zugelassen ist, dann ist das etwas, bei dem Sie erwarten sollten, von den Behörden dazu befragt zu werden. Und genau darum geht es hier, Euer Ehren“, sagte der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von Waller County, Bennett Dodson. „Ich bitte dieses Gericht daher festzustellen, dass [die Familienzeugen] notwendig und wesentlich sind. Ich bitte Sie festzustellen, dass ihnen dadurch keine unzumutbare Härte entsteht.“

Berufungsverfahren und Ermittlungsstand

Das First District Court of Appeals in Texas wies Habeas-Corpus-Anträge aller drei Familienmitglieder zurück, mit denen eine Aufhebung einer Entscheidung einer unteren Instanz erreicht werden sollte, die sie zur Aussage in Kalifornien verpflichtete. Einer der Anwälte der Familie von D4vd erklärte gegenüber ROLLING STONE, dass der Streit um die Vorladungen noch nicht beendet sei.

„Während das Berufungsgericht unseren Antrag abgelehnt hat, haben wir noch am selben Tag einen weiteren Antrag bei einem höheren Gericht, dem Texas Court of Criminal Appeals, eingereicht“, sagte Anwalt Kent A. Schaffer in einer E-Mail. „Dieses stimmte uns zu und setzte die Anordnung der unteren Instanz aus, die das Erscheinen der Burkes in Kalifornien verlangte. Die Angelegenheit ist weiterhin beim Texas Court of Criminal Appeals anhängig.“

Nachdem die Behörden im September gemeldet hatten, dass im Kofferraum des Tesla des Musikers eine Leiche gefunden worden sei, erklärten sie, der Körper sei in einem so weit fortgeschrittenen Verfallszustand gewesen, dass Gerichtsmediziner eine ganze Woche benötigten, um das Opfer als Celeste Rivas zu identifizieren. Die 14-Jährige war im Februar und April 2024 von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden.

Im folgenden November bezeichnete der Ermittler des Los Angeles Police Department, Joshua Byers, den Fall als „Mordermittlung“ und beantragte eine gerichtliche Anordnung, die die Veröffentlichung der Autopsieergebnisse von Rivas verhindern sollte. Byers argumentierte laut der „Los Angeles Times“, eine öffentliche Bekanntgabe von Details zu Rivas’ Tod könne die Mordermittlungen gefährden und müsse geschützt werden. Ein Richter gab dem Antrag statt und ordnete an, dass die Ergebnisse des Gerichtsmediziners versiegelt werden.

D4vd, ein mit Platin ausgezeichneter Künstler, der auf TikTok internationale Popularität erlangte, hatte 2022 mit seinen Singles „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ den Durchbruch geschafft. Die Deluxe-Edition seines Debütalbums „Withered“ wurde auf Eis gelegt, und die verbleibenden Termine seiner US-Tour wurden angesichts der laufenden Ermittlungen abgesagt.