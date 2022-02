Daryl Hall & John Oates: Neuauflage von „Marigold Sky“

Foto: Stuart M Berg. All rights reserved.

Daryl Hall and John Oates May 29, 2017 Hoagie Nation Festival Philadelphia, PA ©Stuart M Berg Daryl Hall - Guitars, Keyboards, Vocals John Oates - Guitars, Vocals Charels DeChant - Saxophone, percussion, Keyboards, Vocals Eliot Lewis - Keyboards, Vocals Klyde Jones - Bass, Vocals Shane Theriot - Guitars, Vocals Porter Carroll Jr - Percussion, Vocals Brian Dunne - Drums

Zum 25. Jubiläum wird „Marigold Sky“ von Daryl Hall & John Oates am 25. März neu veröffentlicht. Die Neuauflage enthält drei Bonustracks und erscheint als erweiterte CD, auf Vinyl (2 LPs), sowie erstmals digital.

„Ich betrachte ‚Marigold Sky‘ als das verlorene Album“, erzählt Daryl Hall zur Wiederveröffentlichung. „Die Fans haben mich seit Jahren danach gefragt. Ich bin wirklich stolz auf diese Songs und freue mich, dass es eine weltweite Wiederveröffentlichung bekommt.“ John Oates ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass ‚Marigold Sky‘ jetzt endlich weltweit erhältlich ist. Es ist ein einzigartiges und cooles Album, und ich hoffe, dass alte und neue Fans es wirklich genießen.“

Eine vertraute Mischung aus Soul, Rock und Pop

Das 1997 erstveröffentlichte Album enthält die Singles „Promise Ain’t Enough“, „Romeo Is Bleeding“ und „The Sky Is Falling“, gebettet in Soul-, Rock- und Pop-Arrangements.