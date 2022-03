Daryl Hall kündigt „Best Of“-Album mit unveröffentlichten Songs an

Foto: Getty Images, Johnny Louis. All rights reserved.

Daryl Hall auf der Bühne 2021 in Hollywood.

Sechs neue, bisher unveröffentlichte Titel und 24 seiner Solo-Songs präsentiert uns Daryl Hall auf seiner neuen Platte „BeforeAfter“. Erscheinen wird sie am 01.04.

Bekannt wurde der amerikanische Sänger durch das Pop-Duo Hall & Oates mit John Oates, Alben wie „Abandoned Luncheonette“, „Voices“ und „Change Of Season“ zählen zu ihren größten Hits. Im Jahr 2016 wurde Hall Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame.

Neben seiner Arbeit im Duo produzierte der mittlerweile 75-jährige Sänger auch fünf Soloalben. Ein „Best Of“ daraus bietet uns der Künstler nun auf seiner Retrospektive, die in seiner Zusammenstellung „bestimmte Phasen [seiner] Karriere komprimiert“ widerspiegelt. Außerdem stehe die Platte für Halls „brillante“ Fähigkeit mit den unterschiedlichsten Künstlern zusammen zu arbeiten, so heißt es in der Pressemitteilung.

So sind neben King Crimsons Robert Fripp unter anderem auch Dave Stewart und Tom Wolk an der Produktion beteiligt gewesen. Außerdem sind auf dem Album sechs Titel zu hören, die bei Halls Online-Show „Live from Daryl’s House“ entstanden sind.

Die Neu-Veröffentlichung von Halls Werk fällt zusammen mit dem Beginn seiner ersten Solo-Tour seit zehn Jahren. Diese führt ihn dieses Mal allerdings nicht nach Deutschland. Das Album wird als Doppel-CD und digital erhältlich sein, Vorbestellungen sind bereits möglich. Neben „BeforeAfter“ wird Ende März zudem Hall & Oates‘ „Marigold Sky“ neu veröffentlicht.