Daryl Hall und John Oates: „Live At The Troubador“ wird neu aufgelegt

Daryl Hall und John Oates live im DTE Energy Music Theater am 21. August 2021 in Clarkston, Michigan

Daryl Hall und John Oates sind Mitglieder der Rock and Roll Hall Of Fame und eines der erfolgreichsten Duos in die Musikgeschichte. Nun kündigen sie erneut „Live At The Troubadour“ an. Das Livealbum wird damit auch erstmals als 3LP-Set verfügbar sein. Zudem gibt es eine 2CD-Version. Auch in digitaler Form wird die Platte erhältlich sein. Das Veröffentlichungsdatum ist der 26. November.

Das 2008 erschienene Album enthält den ein oder anderen Live-Klassiker, wie zum Beispiel „You Make My Dreams“, „Maneater“, „Rich Girl“ und „I Can´t Go For That (No Can Do)“.

„Im Troubadour in L.A. zu spielen ist für Musiker seit 64 Jahren eine Art ‚Übergangsritus‘. Daryl und ich haben dort 1973 im Vorprogramm des verstorbenen Harry Chapin unser erstes Konzert gespielt“, erklärt John Oates. „Im Laufe der Jahre habe ich es immer geliebt, dort Shows zu sehen und mit Musikern und Freunden abzuhängen. 2008 wieder dort zu spielen, war für mich ein Moment, in dem sich der Kreis schloss, und die Stimmung war unglaublich.“

Daryl Hall und John Oates sind auch in letzter Zeit immer wieder Inspiration für zeitgenössische Künstler*innen gewesen: So sampelten zum Beispiel The XX und Kanye West einige Hits des Duos und machten sie damit zu Teilen ihrer eigenen Werke.

Tracklist „Live at the Troubadour“: Triple LP

Seite A

Everything Your Heart Desires When the Morning Comes Family Man

Seite B

Say It Isn’t So It’s Uncanny Had I Known You Better Then She’s Gone

Seite C

Getaway Car Cab Driver

Seite D

One on One Sara Smile Maneater

Seite E

Out of Touch I Can’t Go for That Rich Girl

Seite F

Kiss on My List You Make My Dreams Abandoned Luncheonette Private Eyes

Tracklist „Live at the Troubadour“: Doppel CD

Disc 1

Everything Your Heart Desires When the Morning Comes Family Man Say It Isn’t So It’s Uncanny Had I Known You Better Then She’s Gone Getaway Car Cab Driver

Disc 2

One on One Sara Smile Maneater Out of Touch I Can’t Go for That (No Can Do) Rich Girl Kiss on My List You Make My Dreams Abandoned Luncheonette Private Eyes