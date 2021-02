Das haben ABBA mit einer (möglichen) Fußball-Revolution zu tun

ROLLING STONE wünscht einen guten Start in das Jahr 2021 – unsere sieben Songs zum Thema Silvester machen den Start ins neue Jahr zum Vergnügen.

1. Phoenix – Countdown 2. U2 – New Year's Day 3. Wolfram feat. Hercules & Love Affair – Fireworks 4. First Aid Kit - New Year's Eve 5. The Walkmen – New Year's Eve 6. The Black Keys – Countdown 7. ABBA - Happy New Year