Xavier-Naidoo-Konzert in Mönchengladbach findet wie geplant statt

Xavier Naidoo sieht sich seit bald einem Jahr zahlreichen Protesten ausgesetzt – der Schmusebarde fällt ja auch zunehmend durch Verschwörungstheorien und rechtslastige Aussagen auf. In manchen Städten setzen Politiker oder Verbände sich dafür ein, geplante Auftritte abzusagen.

Trotz Pandemie und zahlreichen Vorwürfen soll jedenfalls am 6. Juni 2021 im Hockeypark von Mönchengladbach ein Konzert des Musikers auf dem „Corinna Festival“ stattfinden. Der WDR“ berichtet nun, dass die beiden Bands namens All Aboard! und Birk die Teilnahme am Event abgesagt haben.

Diesbezüglich erklärte Marius Spürkmann von All Aboard! dem WDR: „Wir als Band All Aboard haben uns dazu entschlossen von unserem Auftritt im Sparkassenpark zurückzutreten, weil wir nicht die Bühne mit Verschwörungstheoretikern und Menschenfeinden wie Xavier Naidoo teilen wollen und sich das unserer Meinung auch jeglicher Diskussion entbehrt, so jemandem eine Plattform zu geben.“

Ebenso meldete die Band auf ihrer Facebook-Seite am 26. Januar, auch zukünftig nicht mit Corinna e.V. zusammenarbeiten zu wollen, da sich der Verein nicht „klar gegen den Auftritt von Xavier Naidoo [positionierte].“

Der Geschäftsführer des SparkassenParks und Vorstandvorsitzender des Corinna-Vereins erklärte gegenüber dem WDR, dass man „sich von den Aussagen und der Weltanschauung Naidoos distanziere und sie aufs Schärfste verurteile“, sein Konzert jedoch stattfinden lassen müsse. Zudem heißt es in einer Stellungnahme des Vereins, dass eine Absage mit Strafzahlungen im sechsstelligen Bereich einhergehe. Dazu weiter: „Keiner von uns akzeptiert oder toleriert die kruden Aussagen des Künstlers XN und verurteilt diese auf das Allerschärfste.“

Das Corinna-Festival

Das Festival soll trotz der Corona-Pandemie am 6. Juni 2021 stattfinden. Neben lokalen Künstler*innen unterschiedlicher Genres und verschiedener Workshops, steht Besucher*innen ein zusätzlicher lokaler Markt offen. Corinna e.V. beschreibt das Festival außerdem als „größte[n] bisherige[n] Zusammenschluss der lokalen Kulturszene“.