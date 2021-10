Dave Gahan und Soulsavers teilen Trailer zum gemeinsamen Album „Imposter“

Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan und sein langjähriger musikalischer Partner Soulsavers (Rich Machin) haben einen ersten Trailer zu ihrem gemeinsamen Album „Imposter“ geteilt. Darin stimmen die beiden nun auf ihre erste Singleauskopplung „Metal Heart“ ein, die am 8. Oktober erscheint. Der Release von „Imposter“ folgt einen Monat später – am 12. November.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: Dave Gahan über seine Zukunft als Solomusiker und die der Band

In der Ankündigung vor wenigen Tagen hieß es, dass mit „Imposter“ insgesamt zwölf „sorgfältig ausgewählte und neu interpretierte Songs“ aus verschiedensten Genres und Zeitabschnitten abgedeckt und neuinterpretiert werden. Darunter Songs von Bob Dylan, Neil Young, Cat Power, Charlie Chaplin, PJ Harvey und Mark Lanegan.

Der Trailer zeigt nun ein persönliches Making-Of inklusive intimer Studioszenen und einem Ausschnitt ihrer Version von „Metal Heart“. Ein Song, der ursprünglich von Cat Power geschrieben und 1998 veröffentlicht wurde.

„Imposter“ sei kein typisches Cover-Album

In einer Pressemitteilung zu dem bevorstehenden Projekt hieß es, dass es sich bei „Imposter“ nicht um ein typisches Cover-Album handele. „Vielmehr ist es eine Darstellung von Songs, die Dave Gahan & Soulsavers gehört, studiert, aufgesogen und zu neuem Leben erweckt haben. Alle Songs haben eine tiefe Bedeutung für Dave, was ‚Imposter‘ zu einem Spiegelbild seines Lebens macht – eine Geschichte, die von anderen erzählt wird, aber mit seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme.“

Nach ihrem Debüt THE LIGHT THE DEAD SEE (2012) und ANGELS & GHOSTS (2015) ist „Imposter“ nun das dritte, gemeinsame Album der beiden. Aufgenommen haben sie die Platte bereits 2019 im berühmten Shangri-La Recording Studio in Malibu, Kalifornien – live und mit einer zehnköpfigen Band.

„Imposter“ Tracklist