Mit „A New Career In A New Town (1977-1982)“ erscheint am 29. September die dritte große Retrospektive mit David Bowies Werken. Sie enthält u.a. die so genannte „Berlin-Trilogie“ („Low“, „Heroes“ und „Lodger“ – „Lodger“ im längst überfälligen Remix, von Tony Visconti), „Scary Monsters (and Super Creeps)“, die „Baal E.P.“ und das Live-Album „Stage“ (s.u.). Der Remix von „Lodger“ soll von Bowie noch abgesegnet worden sein.

101. "Zion" aka "Lad In Vain". Bowie gehört zu den Musikern, die sicherstellen, dass ihr bestes Material auf den Alben erscheint, keine B-Seite wird – aber auf jeden Fall veröffentlicht wird. Hier hatte er wohl nicht aufgepasst, denn "Zion" fristet bis heute ein Dasein als Outtake. Das überwiegend instrumentale Stück ist der perfekte Showcase für Mick Ronson, der ohne Bowies Stimme im Nacken zu brachialer Höchstform aufläuft, konterkariert mit einem psychedelischen Motiv, das wie eine Ruhepause wirkt. (aus den "Aladdin Sane"-Sessions, 1973). SN  Fotostrecke: Die 101 besten Songs von David Bowie

Die Kollektion wird elf CDs oder 13 LPs umfassen und natürlich alles als Remaster präsentieren; die digitale Version soll inhaltlich etwas schlanker ausfallen. „Stage“, das die 1978er-Tour dokumentiert, erscheint in zwei Fassungen: der originalen sowie dem 2005er-Remaster, das die Tracklist korrekt anordnet. Hier außerdem mit Bonus-Tracks. Alle CDs haben eine Goldlegierung.

Am sehnsüchtigsten erwartet wird natürlich die „Re:Call 3“-Edition mit den (bislang unveröffentlichten) Bonus-Tracks. Die Extended-Version von „Beauty and the Beast“ kann man bereits hören.

Dazu gibt es den Titelsong „Heroes“ in vier Versionen, darunter die deutsche („Helden“) , und vieles aus den Jahren 1981 und 1982, als Bowie keine Studio-LP herausbrachte, sondern nur Singles und EPs: „Baal“, das Queen-Duett „Under Pressure“, die Moroder-Zusammenarbeit „Cat People (Putting Out Fire)“, das „Little Drummer Boy“-Duett mit Bing Crosby …

Wie jedoch schon die Vorgänger Boxen „Five Years“ und „Who Can I Be Now?“ wird auch „A New Career In A New Town“ keine Outtakes enthalten. Also kein „ I Pray, Ole“ aus der „Lodger“-Ära, kein „Some Are“ (alles in den 1990er-Jahren auf Rykodisc erschienen).

DAVID BOWIE / A NEW CAREER IN A NEW TOWN (1977-1982)

13LP-Box-Set:

84-Seiten-Buch

Low (remastered) (1LP)

“Heroes” (remastered) (1LP)

“Heroes” E.P. (remastered) (12” Single)*

Stage (remastered) (2LP Yellow Vinyl) *

Stage (2017) (remastered) (3LP)

Lodger (remastered) (1LP)

Lodger (Tony Visconti 2017 Mix) (1LP)*

Scary Monsters (And Super Creeps) (1LP)

Re:Call 3 (non-album singles, single versions and b-sides) (remastered) (2LP)*

* Exclusive to ‘A New Career In A New Town (1977-1982)’

11-CD-Box-Set:

128-Seiten-Buch

Low (remastered) (1CD)

“Heroes” (remastered) (1CD)

“Heroes” E.P. (remastered) (CD EP)*

Stage (remastered) (2CD)*

Stage (2017) (remastered) (2CD)

Lodger (remastered) (1CD)

Lodger (Tony Visconti 2017 Mix) (1CD)*

Scary Monsters (And Super Creeps) (1CD)

Re:Call 3 (non-album singles, single versions and b-sides) (remastered) (1CD)*

* Exclusive to ‘A New Career In A New Town (1977-1982)’