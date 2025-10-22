Exklusiv

Frank Schätzing packt neue Bowie-Box aus

Der Bestseller-Autor ist großer Fan von David Bowie und schaut sich das neue Boxset „I Can't Give Everything Away (2002–2016)“ im Detail an.

Frank Schätzing und das Bowie-Boxset „I Can't Give Everything Away (2002-2016)“

Frank Schätzing und das Bowie-Boxset „I Can't Give Everything Away (2002-2016)“ Foto: Warner. All rights reserved.

Das neue Set „I Can’t Give Everything Away (2002-2016)“ ist das sechste Boxset der Reissue-Reihe, welche das Gesamtwerk von David Bowie abdeckt und nun auch um die letzten Songs seines Lebens erweitert. Der Sänger verstarb am 10. Januar 2016 an den Folgen einer Krebserkrankung – nur Tage nach der Veröffentlichung seines neuen Albums „Blackstar“.

„Es wird einiges verraten, was wir noch nicht über David Bowie wussten“, erklärt Frank Schätzing. Der Star-Autor („Der Schwarm“) hat sich das Boxset näher angeschaut und ausgepackt. Sein Urteil nach dem Öffnen des nicht ganz leichten Pakets: Bowie war und ist ein Pop-Schwergewicht! Schätzing weiter: „Allein die Inner-Sleeves möchte man stundenlang betrachten. Bowie war eben auch ein hübsches Kerlchen.“

Jedes einzelne Album geht der Schriftsteller durch („RE:CALL 6“ bezeichnet er etwa als ‚Schatzkiste in der Schatzkiste‘) und labt sich an Erinnerungen an den späten Bowie, der es noch einmal künstlerisch wissen wollte.

Wie sehr sich das Box-Set lohnt, lest Ihr auch in unserer ROLLING-STONE-Rezension. Wir zelebrieren das Spätwerk Bowies und „I Can’t Give Everything Away (2002-2016)“ zudem in der November-Ausgabe – mit weltexklusiver Vinyl-Single. Das Heft erscheint am 24. Oktober.

