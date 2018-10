Unsere Themenseite zum Tod der großen Aretha Franklin.

Aretha Franklin ist tot. Die „Queen of Soul“ und Bürgerrechtlerin verstarb im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit. Auf dieser Seite versammeln wir alles, was man über die Ausnahme-Sängerin wissen muss. Aretha Franklin: Was ist die Todesursache? Aretha Franklin starb am Donnerstag, 16. August an Bauchspeicheldrüsenkrebs. An der Krankheit litt sie seit 2010. Am Montag (13. August) wurde erstmals von einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand berichtet. Angehörige baten um Gebete für Franklin. Stevie Wonder und Reverend Jesse Jackson besuchten die „Queen of Soul“. Die Familie meldete zwischendurch gar, dass sich Franklin auf dem Weg der Besserung befunden habe. Wo verstarb Aretha…