Die 20 besten Songs des Glenn Frey

„Am Anfang waren wir die Außenseiter“, sagte Glenn Frey einmal über die prägenden Tage der Eagles in der Rockszene von Los Angeles in den frühen Siebzigern. „Durch die räumliche Nähe zu Jackson Browne, Joni Mitchell und Crosby, Stills and Nash entstand zwischen Henley und mir eine unausgesprochene Übereinkunft. Die besagte: „Wenn wir hier oben bei den großen Jungs mitspielen wollen, sollten wir besser ein paar verdammt gute Songs schreiben.’“

Mission erfüllt, Sir. Die Musik, die Frey mit den Eagles machte, gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten der Rockgeschichte. Frey war ein Phänomen, das gleich drei Disziplinen beherrschte. Er war ein begnadeter Gitarrist. Ein umwerfender Sänger. Und ein kraftvoller Songwriter.

Die Hits, die er zusammen mit Henley und dem Rest der Eagles schrieb – „Desperado“, „One of These Nights“, „Tequila Sunrise“, „Lyin‘ Eyes“, „Hotel California“, „Life in the Fast Lane“, „New Kid in Town“ – waren mit Melodien ausgestattet, die perfekt zur unbeschwerten Stimmung der Siebziger passten. Und mit Texten, die den Weltschmerz und Zynismus des Jahrzehnts widerspiegelten.

Als die Eagles ihre erste Phase beendeten, schaffte Frey den Übergang zum Solostatus in den Achtzigern besser als viele seiner Kollegen. Er landete Hits wie „You Belong to the City“ und „Smuggler’s Blues“. In den letzten Jahrzehnten nahm er nur sporadisch auf. Aber seine Musik blieb uns erhalten. Ob bei Eagles-Konzerten oder im Classic-Rock-Radio. Hier sind einige seiner unvergesslichsten Momente.

„Ramblin‚ Gamblin‘ Man“ (1969)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Frey bekam seinen ersten Eindruck von echten Aufnahmen, als er seinen Landsmann aus Michigan, Bob Seger, begleitete, indem er auf der Akustikgitarre klimperte. Und bei diesem wilden Stück Garagenrock im Hintergrund sang. Achten Sie im Refrain auf Frey. Das ist er, der den hohen „Ramblin‘ Man“-Part singt. „Man kann wirklich hören, wie Glen beim ersten Refrain herausplatzt. Er kommt wirklich laut heraus. Mit enormer Begeisterung“, sagt Seger in der Dokumentation „History of the Eagles“. Frey fügte hinzu: „Das Wichtigste, was mir in Detroit passiert ist, war, dass ich Bob Seger kennengelernt habe.“

„Take It Easy“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kurz bevor die Eagles ihr erstes Album aufnahmen, war Glenn Frey ein mittelloser Songwriter, der im selben Gebäude wie Jackson Browne lebte. Eines Tages zeigte Browne seinem Nachbarn ein in Arbeit befindliches Lied namens „Take It Easy“. „Ich habe es bis zu ‚standing on a corner in Winslow, Arizona‘ gebracht“, sagte Browne. „Nur Glenn hätte das Mädchen dazu gebracht, langsamer zu werden, um ihn anzusehen.“ Das fertige Werk war stark genug, um der erste Song auf dem ersten Eagles-Album und ihre Debütsingle zu werden.

Es schoss auf Platz eins. Und machte die Eagles sofort zu einer der angesagtesten Gruppen des Landes. Der Song ist nach wie vor so berühmt, dass die Stadt Winslow, Arizona, tatsächlich eine Statue zum Gedenken an diesen Moment aufgestellt hat. Komplett mit einem Gemälde eines Mädchens in einem Ford-Pritschenwagen.

„Peaceful Easy Feeling“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einer der frühen Eagles-Songs, der am meisten mit Frey in Verbindung gebracht wird, ist diese Single aus dem selbstbetitelten Debütalbum der Band von 1972. Der Song wurde von Jack Tempchin geschrieben, mit dem Frey häufig zusammenarbeitete.

Er fasst die kalifornische Coolness der Eagles zusammen, die durch Freys gefühlvollen Gesang noch verstärkt wird. Hier ist Frey, der Folksänger, der von den Abenden im Troubadour Club in L.A. beeinflusst wurde, wo er anderen Folksängern dabei zusah, wie sie ihre Seelen entblößten. Er hat den Text zwar nicht geschrieben. Aber er hat ihn verinnerlicht.

„Tequila Sunrise“ (1973)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Eines der Herzstücke von Desperado, „Tequila Sunrise“, ist eine verlassene, ländliche Ode an die verlorene Liebe und den Mut, es noch einmal zu versuchen, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Das Lied wurde von Henley und Frey gemeinsam geschrieben. Wobei letzterer die Hauptstimme übernimmt und seine Zeilen auf eine direkte Art und Weise singt, die jedoch durch ein ausgeprägtes, flatterndes Vibrato gemildert wird, das der darunter liegenden melancholischen Instrumentierung eine hoffnungsvolle, ermutigende Note verleiht.

In den Liner Notes zum 2003 erschienenen Eagles-Kompilationsalbum The Very Best Of verriet Don Henley, dass Frey „dem Ganzen zwiespältig gegenüberstand. Weil er dachte, dass es ein bisschen zu offensichtlich oder zu sehr ein Klischee war. Wegen des damals so beliebten Drinks.“ Schließlich fand Frey Gefallen daran. „Ich liebe das Lied“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass ein einziger Akkord fehl am Platz ist.“

„Doolin-Dalton“ (1973)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einer der Hauptgründe, warum die Eagles mehrfach Platin erhielten, war die Chemie zwischen Frey und Don Henley. Dieser Song, eine Ode an die Dalton Gang, eine Bande von Gesetzlosen aus den 1880er Jahren, ist ein Paradebeispiel für ihre enge Beziehung, bei der die beiden Männer sich Solo-Strophen abwechseln. Und sich das Mikrofon für einige wirklich spektakuläre Harmonien teilen. Am Ende jedoch, allein im Rampenlicht, ist es Frey, der das Drama mit der mitreißenden letzten Zeile des Vorrefrains auf die Spitze treibt. „Ein Mann kann seinen Rücken oder seinen Verstand benutzen. Aber einige wurden einfach zu unruhig, Herr. Weil sich nie etwas geändert hat.“

„Desperado“ (1973)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Desperado“ wurde nie als Single veröffentlicht. Aber der Titelsong des Cowboy-Konzeptalbums der Band ist ein Synonym für die Gruppe. Und insbesondere für Frey und Henley. Das Lied wurde von den beiden gemeinsam geschrieben. Mit dem Album Eagles aus dem Jahr 1972 liefen sie als Songwriter-Team zur Höchstform auf. Ein Vorgeschmack auf das, was vier Jahre später mit „Hotel California“ kommen sollte. „Desperado“, gesungen von Henley, mit Frey am Klavier, wurde später von allen möglichen Künstlern gecovert. Von Linda Ronstadt bis Johnny Cash.

„Already Gone“ (1974)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jack Tempchin und Robb Strandlund schrieben diesen überschwänglichen Abschied von einer ehemaligen Geliebten. Aber Frey nahm sich ihren Text zu Herzen und machte ihn zu seinem eigenen. Nachdem die Eagles in London mit dem beeindruckenden Studio-Zuchtmeister Glyn Johns zwei LPs aufgenommen hatten, gehörte „Already Gone“ zu den ersten Titeln, die sie in Los Angeles mit dem neuen Produzenten Bill Szymczyk aufnahmen.

Frey war erleichtert. „Ich fühlte mich im Studio mit Bill viel wohler. Und er war mehr als bereit, alle ein wenig aus sich herausgehen zu lassen“, sagte er. „‚Already Gone‘. Das bin ich, wie ich glücklicher bin. Das bin ich, wie ich frei bin.“ Hier, in dem ersten geradlinigen Rocker der Eagles, kann man diese Freiheit in Freys Gitarre hören, die mit Don Felders eigenen fließenden Licks harmoniert. Und einen Kontrapunkt dazu bildet, und in Freys selbstbewusstem Gesang, der im Vordergrund steht.

„James Dean“ (1974)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„James Dean“, das von Frey, Don Henley, Jackson Browne und J.D. Souther gemeinsam geschrieben wurde, fängt den Nervenkitzel ein, den es bedeutete, den legendären Filmstar schon früh als Kind zu sehen. Frey singt die Hauptstimme in dem Lied und die Begeisterung in seiner Stimme ist berauschend und greifbar. „Ich fand immer, dass die beste Zeile in ‚James Dean‘ war: ‚Ich weiß, dass mein Leben in Ordnung wäre, wenn ich es auf der Leinwand sehen könnte‘, sagte Frey Cameron Crowe 2003 . ‚Das kann man einfach nicht machen.“

„Lyin‘ Eyes“ (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Lyin‘ Eyes“, eine sanfte Satire auf die Goldgräberkultur in Los Angeles, wurde von einem Abend in einer der Lieblingsbars von Henley und Frey, Dan Tana’s, inspiriert. Das Paar entdeckte eine schöne junge Frau mit einem fetten, überholten reichen Mann. Frey bemerkte sofort: „Sie kann nicht einmal diese lügnerischen Augen verbergen.“

Der bissige Kommentar wurde zum Titel des Liedes, das mit einer traurigen Melodie unterlegt ist, die perfekt die einsame Lage der Frau, die ausgenutzt wird, heraufbeschwört. „Lyin‘ Eyes“ wurde 1976 mit einem Grammy für die beste Pop-Darbietung ausgezeichnet. Und von Frey mit genau dem richtigen Sinn für ironische Zärtlichkeit gesungen.

„After the Thrill Is Gone“ (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie bei „Doolin Dalton“ auf Desperado zwei Jahre zuvor übernahmen Frey und Henley gemeinsam den Leadgesang für diese Geschichte über erkaltete Liebe aus One of These Nights. Das Lied wirft die Frage auf, warum die Frontmänner der Eagles nicht so oft gemeinsam sangen, wie sie es beim Schreiben taten. Schließlich waren die Eagles in erster Linie eine Harmonie-Band. Und „After the Thrill Is Gone“ zeigt die beiden Hauptstimmen in Höchstform.

„New Kid in Town“ (1976)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Glenn Frey sang nur bei einem Titel auf Hotel California die Hauptstimme. Aber mit „New Kid in Town“ machte er es zu etwas Besonderem. Das Lied, das er zusammen mit Don Henley und J.D. Souther schrieb, handelt davon, wie schnell die Liebe vergehen kann.

„Es geht auch um die Vergänglichkeit des Ruhms. Insbesondere im Musikgeschäft“, sagte Henley. ‚Wir wollten damit im Grunde sagen: ‘Schau, wir wissen, dass wir gerade total angesagt sind. Aber wir wissen auch, dass jemand kommen und uns ersetzen wird. Sowohl in der Musik als auch in der Liebe.’“ Die Gruppe hatte so viel Vertrauen in den Song, dass sie ihn zur ersten Single des Albums machte. Und er wurde schnell ihre dritte Nummer Eins.

„Wasted Time“ (1976)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Hotel California“ mag das Markenzeichen des epischen Albums der Eagles aus dem Jahr 1976 sein. Aber es ist der tiefgründige Song „Wasted Time“, der die gesamte LP zusammenhält. Der Song beendet Seite A, und eine Reprise der Trennungsballade eröffnet Seite B. Wie bei ‚Hotel California‘ sang Henley die Hauptstimme bei „Wasted Time“. Aber es ist eine weitere Zusammenarbeit mit Frey, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlägt. Während das frühere Songwriting des Duos oft das lockere Leben und die Freiheit verherrlichte, beschäftigte sich „Wasted Time“ mit schmerzlichem Bedauern: „Ich hätte so viele Dinge tun können, Baby/Wenn ich nur meinen Verstand davon abhalten könnte/Mich zu fragen, was ich zurückgelassen habe. …“

„Life in the Fast Lane“ (1977)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich saß auf dem Beifahrersitz einer Corvette mit einem Drogendealer auf dem Weg zu einem Pokerspiel“, sagte Glenn Frey in der 2013 erschienenen Eagles-Dokumentation History of the Eagles. „Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass wir 90 Meilen pro Stunde fuhren. Vollgas! Ich sage: ‘Hey Mann!“ Er grinst und sagt: „Life in the fast lane!“ Ich dachte: „Das wäre doch ein guter Songtitel.“

Die Melodie, die er und der Rest der Eagles erfanden – basierend auf einem klassischen Joe-Walsh-Riff – ist ein definitives Bulletin aus den tiefsten Tiefen der Dekadenz im L.A. der Siebziger. Gesungen von Henley mit einem funky Clavinet-Spiel von Frey. Die Eagles verkörperten diesen Lebensstil natürlich wie kein anderer. Und das wussten sie. Es klang selten so gut, beides zu haben.

„Heartache Tonight“ (1979)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Frey und J.D. Souther arbeiteten die Strophen zu dem aus, was später „Heartache Tonight“ werden sollte, während sie jammten und Sam Cooke hörten. Aber aus dieser Arbeit wurde nicht viel. Bis Bob Seger Los Angeles einen Besuch abstattete. Frey spielte Seger vor, was sie hatten. Nicht viel mehr als eine Melodie und ein paar Händeklatschen zu diesem Zeitpunkt.

Seger „platzte mit dem Refrain heraus“, so Frey. Souther erinnerte sich: „Glenn rief mich an und sagte: ‚Sind vier Autoren in Ordnung dafür?‘ Und ich sagte: ‚Klar, wenn es gut ist.‘ Er sagte: ‚Ja, es ist großartig. Seger hat es mir gerade vorgesungen.‘“.

Das war der Umfang von Bobs Beitrag. Aber mehr war auch nicht nötig. Frey, Souther und Don Felder polierten den Song von da an schnell auf Hochglanz. „Keine schweren Texte“, erinnert sich Frey liebevoll. „Der Song ist eher ein Toben. Und genau das sollte er sein.“ Was Freys Darbietung betrifft, so gibt es nichts Besseres als Joe Walshs einfaches Urteil. „Glenn hat sich bei diesem Song den Arsch abgesungen.“

„I Can’t Tell You Why“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist der Signature-Song des Bassisten Timothy B. Schmit. Aber Frey stiehlt ihm fast die Show mit einem kraftvollen, gefühlvollen Gitarrensolo gegen Ende. In einer Band, zu deren Mitgliedern Joe Walsh, Don „Fingers“ Felder und Bernie Leadon gehörten, ist es ein wenig einfach, Freys Können als Gitarrist zu unterschätzen. „I Can’t Tell You Why“ ist eine großartige Erinnerung daran, wie gut er auf sechs Saiten war.

„The One You Love“ (1982)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weniger als zwei Jahre nach der Auflösung der Eagles startete Glenn Frey seine Solokarriere mit „The One You Love“ von seinem Debütalbum No Fun Aloud. Er wandte sich an seinen alten Freund Jack Tempchin (Co-Autor von „Peaceful Easy Feeling“ und „Already Gone“), um ihm bei der Ausarbeitung des Materials zu helfen. Sie landeten mit dem sanften, von Saxophon geprägten „The One You Love“ einen Nummer-15-Hit.

Der Song entstand schnell. „Wir saßen einfach da und arbeiteten an einem anderen Song. Plötzlich sagte ich: „Jack, weißt du, ich wollte schon immer einen Song schreiben, der in etwa so geht“, sagte Frey. „Und ich fing einfach an, Sachen zu spielen und die Saxophonlinie zu singen. Und ehe wir uns versahen, hatten wir den halben Song in etwa 20 Minuten geschrieben. Wir saßen einfach da und dachten: “Wow! Wo kommt das denn her?“

„Smuggler’s Blues“ (1984)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Da die Eagles nicht mehr seine ganze Zeit in Anspruch nahmen, konnte sich Glenn Frey in den 1980er Jahren als Schauspieler versuchen. Seine erste Rolle war die eines Drogenschmugglers in der Miami Vice-Folge „Smuggler’s Blues“ aus dem Jahr 1985, die nach Freys gleichnamigem Song benannt ist.

Dies war der Höhepunkt der Popularität von Miami Vice. Der Song erreichte Platz 12 der Hot 100 und erschien auf dem millionenfach verkauften Soundtrack der Fernsehserie. Der Song wurde von Jack Tempchin mitgeschrieben und erzählt die Geschichte eines Drogendeals, der sehr, sehr schiefgelaufen ist.

„The Heat Is On“ (1984)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beverly Hills Cop war so erfolgreich, dass er nicht nur Eddie Murphy zu einem der größten Filmstars der Welt machte, sondern auch der Soundtrack sich millionenfach verkaufte. Dank Harold Faltermeyers „Axel F“, Patti LaBelles „New Attitude“ und Glenn Freys „The Heat Is On“.

Der von Saxophonen dominierte Song war im Winter 1984 im Top-40-Radio und auf MTV allgegenwärtig. Freys zweite Solo-LP, The Allnighter, war eine kleine kommerzielle Enttäuschung. Sie brachte seine Solokarriere aber wieder auf Kurs. Zunächst war Frey nicht klar, was für einen Riesenerfolg er da hatte. „Ich kam rein, sang es an einem Tag, spielte Gitarre und sang am nächsten Tag im Hintergrund. Und bekam einen kleinen Scheck. Ich glaube 15 Riesen“, sagte er. „Ich hatte ein bisschen Weihnachtsgeld und war glücklich.“

„You Belong to the City“ (1985)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Fernsehserie Miami Vice war für Glenn Frey ein Glücksfall. Die Cop-Show brachte nicht nur seine Karriere als Schauspieler in Schwung und verhalf seinem Song „Smuggler’s Blues“ zu einem Platz in den Charts. Sondern bescherte ihm auch den größten Hit seiner Karriere: „You Belong to the City“.

Er und sein Songwriting-Partner Jack Tempchin schrieben die Geschichte einer langen, einsamen Nacht in der Stadt speziell für die Serie. Der Song erreichte Platz 2 der Hot 100. Und war so beliebt, dass die Eagles ihn auf ihrer Reunion-Tour 1994–95 spielen mussten. Wie alle Solosongs von Frey aus dieser Zeit war auch dieser stark vom Saxophon geprägt.

„Busy Being Fabulous“ (2007)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Don Felder hatte die Idee für diese Single aus dem Jahr 2007 Long Road Out of Eden. Frey arbeitete sie aus. Eine Ballade über die Liebe, die zugunsten des Nachtlebens und leerer Freundschaften verblasst. Henley verglich den Song mit einem Lied der Rolling Stones und sagte: „Don mochte ihn nicht und fand ihn nicht gut genug. Glenn arbeitete weiter daran und füllte die Lücken im Text. Branchenkenner sagten, es sei ein Hit.“

Der Song schaffte es schließlich in die Top 40 der Country-Charts. Das Video ist ein Muss. Vor allem der Teil, in dem Joe Walsh, der einen Polizisten spielt, einen feiernden Henley mit seinem Affen-Kumpel anhält.