Die Ärzte: 10 kuriose Fakten über „die beste Band der Welt“

Die „beste Band der Welt“ bringt zwar kein Album mit neuen Songs raus, vertröstet die Fans dafür mit unveröffentlichten Demos und Raritäten.

Das Warten hat (k)ein Ende. Die Ärzte veröffentlichen eine neue Platte – leider nicht mit neuem, sondern mit Outtake-Material. Ende 2018 hat das Trio mit dem Mammut-Schinken „Seitenhirsch“ bereits alle bisher veröffentlichten Alben und Songs (exklusive „Geschwisterliebe“) sowie unzählige bis dato unveröffentlichte Demos und Outtakes in einer Box vorgelegt. They've Given Me Schrott Wer sich nicht gleich das ganze „Seitenhirsch“ zulegen will, aber trotzdem jene Aufnahmen haben muss, kauft sich „They've Given Me Schrott“. In typisch schonungsloser Ärzte-Ironie warnt die Band direkt vor der Audioqualität: „Bitte erwartet hier keine durchgängig hochwertige Audioqualität. Diese Raritäten sind zum Teil Kellerfunde auf Basis von…