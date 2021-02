Die Ärzte: Sehen Sie hier das Video zur neuen Single „Achtung: Bielefeld“

Jacob Hellner produzierte sechs Platten von Rammstein. Eine Erfolgsgeschichte, die aber zwangsläufig einen Endpunkt erreichen musste.

Jacob Hellner war über 20 Jahre der Produzent von Rammstein. Die Musiker um Frontmann Till Lindemann begleitete er von ihren Anfängen mit „Herzeleid“ in 1995 bis zum Live-Album „Rammstein: Paris“. Warum sich 2017 ihre Wege trennten, darüber gibt er Einblicke in seinem jüngsten Interview. Fünf Jahre haben sie an „Rammstein: Paris“ getüftelt. Im Jahr 2017 ging es soweit, dass Hellner Vollzeit mit Rammstein beschäftigt war. „Ich spürte, als wir zur Hälfte fertig waren, dass das vielleicht mein Ausstieg ist“, erinnert sich der schwedischer Musikproduzent. Damals entscheid er sich, das Projekt bis zum Ende zu begleiten. Er wollte den Musikern mit…