Die Alben des Jahres 2017: Eric Pfeil

Die Lieblingsalben 2017, ausgesucht von ROLLING-STONE-Autor Eric Pfeil:

01. Robyn Hitchcock „Robyn Hitchcock“

02. Hurray For The Riff Raff „The Navigator“

03. Simon Joyner „Step Into The Earthquake“

04. Jeb Loy Nichols „Country Hustle“

05. Nikki Lane „Highway Queen“

06. Die Regierung „Raus“

07. Joe Henry „Thrum“

08. Kendrick Lamar „Damn“

09. C. Barnett & K. Vile „Lotta Sea Lice“

10. Chuck Prophet „Bobby Fuller Died …“

11. Shabazz Palaces „Quazarz: Born On …“

12. Nadia Reid „Preservation“

13. Peter Perrett „How The West Was …“

14. David Rawlings „Poor David’s …“

15. Aldous Harding „Party“

16. Psychic Temple „Psychic Temple IV“

17. Michael Chapman „50“

18. Robert Plant „Carry Fire“

19. Robert Rotifer „Über uns“

20. Waxahatchee „Out In The Storm“