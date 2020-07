Die besten Bassisten aller Zeiten, Platz 7: Larry Graham

Als Mitglied von Sly and the Family Stone half Larry Graham, die Slap-Bass-Technik mit Hits wie „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)“ und „Dance to the Music“ populär zu machen. Er entwickelte den unübersehbaren, perkussiven Ansatz – Graham nennt es „thumpin‘ and pluckin’“ – während er in einem Trio mit seiner Mutter in San Francisco spielte. Als der Schlagzeuger aufhörte, sprang er ein: „Ich klopfte ich mit meinem Daumen auf die Saiten, um die Bassdrum auszugleichen, und zupfte mit meinen Fingern an den Saiten, um den Backbeat der Snare zu ersetzen“, erinnert sich Graham.

Dieses Spiel brach in Sly-and-the-Family-Stone-Liedern aus, kehrte die traditionellen Rollen der Instrumente in der populären Musik um und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck bei nachfolgenden Ikonen wie Prince, einem Freund und häufigen Mitarbeiter Grahams, der ihn einst „meinen Lehrer“ nannte. „Wenn Sie sich Schallplatten aus den fünfziger Jahren anhören, werden Sie feststellen, dass die gesamte melodische Information sehr laut gemischt ist … und die rhythmische Information eher leise“, erklärte Brian Eno 1983. „Aus der Zeit von ‚Fresh‘ gibt es eine Umkehrung, bei der die Rhythmusinstrumente, insbesondere die Bassdrum und der Bass, plötzlich zu den wichtigen Instrumenten im Mix werden.“ Graham hatte eine einfache Erklärung für das Ganze: Wenn man mit so viel Kraft spielt, wird sichergestellt, dass „die Tänzer sich einfach nicht verstecken.“