Die besten Songs aller Zeiten: „Paint It Black“ von den Rolling Stones

Brian Jones spielte die gespenstische Sitarmelodie bei der Session zu diesem Klassiker, 1966 in Los Angeles. Bill Wyman steuerte die Klezmer-artige Orgel bei, die Studiolegende Jack Nitzsche das Zigeunerklavier.

„Brian hatte die Gitarre damals fast ganz aufgegeben“, erinnerte sich Keith Richards. „Wenn noch irgendein anderes Instrument rumlag, musste er unbedingt was damit anstellen. Das gab dem Sound viele unterschiedliche Texturen.“

Im Text gibt es weniger Abwechslung: „I look inside myself and see my heart is black/I see my red door and it has been painted black…“ Die ganze Welt ist schwarz, und nicht mal Mädchen im Sommerkleidchen können helfen.

Diese Bands und Musiker haben eine Cover-Version von „Paint It Black“ aufgenommen

3 Steps Ahead (1998)

The Agony Scene (2003)

Marc Almond + Royal Philharmonic Orchestra (1998)

The Animals (1967)

Anti-Nowhere League (1983)

Anvil (1981)

Avengers (1983)

The Black Dahlia Murder (2002)

Eric Burdon & War (1970)

Vanessa Carlton (2202)

Ciara (2015)

Deadsy (2006)

Earth Crisis (2006)

Echo & the Bunnymen (1988)

The Eternal Afflict (1992)

Face to Face (1996)

Chris Farlowe (1966)

The Feelies (1999)

Firewater (2004)

Gob (1998)

Karel Gott (1969)

Grip Inc. (1995)

Hayseed Dixie (2007)

Inkubus Sukkubus (1997)

Marie Laforêt (1966)

Jonny Lang (1999)

Tracy Lawrence (1997)

Ottmar Liebert (2001)

M Clan (2001)

Marduk (2002)

Mephisto Walz (1992)

The Meteors (1991)

Rage (1998)

The Residents (2000)

The Standells (1966)

Gábor Szabó (1966)

The Tea Party (2000)

Three Sixes (2004)

Glenn Tipton (1997)

U2 (1991)

The Unseen (2005)

Hikaru Utada (1999)

Vicious Rumors (1994)

Rick Wakeman (1994)

W.A.S.P. (1984)

