Die ersten drei Eurythmics-Platten erscheinen im April auf Vinyl

Am 13. April erscheinen „In The Garden“ (1981), „Sweet Dreams“ (1983) und „Touch“ (1983) von den Eurythmics erneut auf Vinyl. „Be Yourself Tonight“ (1985), „Revenge“ (1986) und „Savage“ (1987) folgen im Juli. „We Too Are One“ (1989) und „Peace“ (1999), das zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl herauskommt (weil die Platte damals nur auf CD und Musikkassette erhältlich war),- werden ab Oktober in den Handel kommen.

Weiterlesen Annie Lennox: Soloalben „Diva“ und „Medusa“ erscheinen auf Vinyl – hier gewinnen! Beide Platten waren zu ihrer Zeit in Großbritannien und auch weltweit ein riesiger Erfolg. Wir verlosen „Medusa“ und „Diva“ auf Vinyl. Die Neuausgaben haben auch einen nostalgischen Wert. Dave Stewart und Annie Lennox verbinden viele Erinnerungen mit Musik, die nur auf Schallplatte zu hören war. Lennox: „Mein Dad baute sich sein eigenes Grammophon und ich war völlig von den Socken. Ich war damals sechs und er besaß sämtliche LPs mit Rodgers & Hammerstein-Musicals. Er schaltete also den selbstgebastelten Plattenspieler ein. Zuerst hörte man dieses leise Knistern, bis plötzlich mit einem gewaltigen Wumms die Musik einsetzte. Ich weiß noch, wie ich auf dem Schulweg vor mich hin sang „I Enjoy Being a Girl“.

„Die neuen Vinyl-Releases werden besser klingen“, versichert Stewart. „In unseren Archiven liegen die Original-Halbzoll-Masterbänder mit einem phantastischen Sound. Die nahmen wir als Basis und nicht die digitalen Remasters, auf denen der Sound komprimiert wurde.“

Zuletzt sind auch die Soloalben von Annie Lennox noch einmal auf Schallplatte erschienen.