Die ROLLING-STONE-App im Februar 2018

Slayer kündigten mit einem kurzen Clip an, dass sie sich nach einer weiteren Welttournee auflösen werden. Momentan weiß noch niemand, was das heißt. Kerry Kings Ehefrau sendet schon einmal Durchhalteparolen.

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg befand den Titel als vulgär - und entschied, dass er deshalb nicht als Wortmarke geschützt werden könne.

The Cranberries: Details zum Tode Dolores O’Riordans

David Byrne beim ROLLING STONE Talk – „Reasons To Be Cheerful“ im Venue Berlin

Am Mittwoch, 24. Januar, kommt David Byrne nach Berlin – er hält einen Vortrag mit dem Titel „Reasons To Be Cheerful“.