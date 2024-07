Die „Hackney Diamonds“-Tour der Rolling Stones neigt sich dem Ende zu. Doch bei dem drittletzten Konzert am Samstag (13. Juli) grub die Rockband noch einmal eine Live-Rarität aus. Über „Fool to Cry“ durften sich Konzertbesucher:innen zuletzt 1977 erfreuen.

Die Rolling Stones spielen ihren Hit „Fool to Cry“

„Fool to Cry“ stammt aus dem 1976 erschienenen 13. Studioalbum der Rolling Stones „Black and Blue“. Die Ballade entstand kurz nach dem Ausstieg des Leadgitarristen Mick Taylor und wurde stattdessen mit dem Gitarristen Wayne Perkins aufgenommen. Als Leadsingle des Albums erreichte der Song Platz sechs der Single-Charts im Herkunftsland der Rolling Stones, Großbritannien. Doch nicht nur dadurch erlangte das Lied einen hohen Bekanntheitsgrad, sondern auch durch Keith Richards. Dieser schlief nämlich während der Live-Darbietung von „Fool to Cry“ 1976 in Deutschland einfach ein.

Zudem spielten die Rolling Stones in Los Angeles einen Song, den die Fans zuvor ausgewählt hatten. Diesmal wurde es „Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)“ aus „Goats Head Soup“ (1973).

Die „Hackney Diamonds“-Tour bietet einige Überraschungen

Seit Ende April befinden sich die Rolling Stones auf der „Hackney Diamonds“-Tour, auf der sie ihr gleichnamiges 24. Studioalbum besingen. Seither griff die Band des Öfteren in die Klassiker-Wühlkiste und überraschte die anwesenden Fans mit Live-Seltenheiten. Zuletzt ergänzten die Rolling Stones am 5. Juli in Vancouver, Kanada ihre Setlist mit „Street Fighting Man“, nachdem sich die Fans zuvor den Hit aus dem 1968 erschienen Album „Beggars Banquet“ gewünscht hatten.

Die „Hackney Diamonds“-Tour umfasst noch zwei Konzerte in den Vereinigten Staaten. Am 21. Juli werden die Rolling Stones in Ridgedale, Missouri ihre Abschlussshow spielen.