Die Toten Hosen: Campino hat heimlich in New York geheiratet

Keine Sorge: Auf die erwartete Portion Action müssen Fans der „Matrix“-Reihe laut Keanu Reeves diesmal dennoch nicht verzichten.

Keanu Reeves hat während eines Interviews einige überraschende Details zum vierten Film der „Matrix“-Reihe geteilt. Demnach handle es sich bei dem neuesten Teil des Sci-Fi-Franchise um „eine inspirierende Liebesgeschichte“. https://twitter.com/BBCTheOneShow/status/1306296642270908419 Reeves, der in dem neuen Film ein weiteres Mal als Neo zu sehen sein wird, war am 16. September in der britischen „BBC The One Show“ zu Gast und bestätigte dort zunächst, dass er sich aktuell in Berlin befinde, wo er am neuen „Matrix“-Streifen arbeite. Auf die Frage, was die neue Handlung für Neo in petto habe, antwortete der Schauspieler, dass es für den Filmhelden am Ende des dritten Films…