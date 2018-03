2018 kommt Billy Joel nach Deutschland – für ein Konzert, in Hamburg. Am 30. Juni gastiert der US-Musiker im Hamburger Volksparkstadion. Der Veranstalter kündigt den Liveauftritt des Pianomans mit „knapp 30 Songs in rund zweieinhalb Stunden“ an. Im ROLLING-STONE-Interview auf seine stets ausverkauften Konzerte angesprochen, sagte Joel: „Jedenfalls bin ich kompetent in dem, was ich tue. Ich weiß, wie man einen Song schreibt. Ich weiß, wie man ihn spielt. Ich weiß, wie man ihn in der richtigen Tonart singt.“ Billy Joel live 2018 Sa. 30.06.18 Hamburg Volksparkstadion Bill Joel im RS-Interview Für die Musikkritik waren Sie immer ein rotes…