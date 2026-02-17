Im November 2017, fünf Jahre vor seinem Tod, veröffentlichte Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins sein Debütalbum KOTA, auf dem er fast alle Instrumente selbst spielt. „Ich versuche, eingängige Musik zu machen“, sagte Taylor Hawkins in einem Interview über das Projekt . „Das ist immer der Trick. Kannst du eingängige Musik machen, die interessant ist und nicht nur verdammt [singt wie Drake] ‚Du kannst mich auf meinem Handy anrufen‘?“ Im selben Jahr sprach er mit ROLLING STONE über fünf seiner Lieblingssongs anderer Künstler.

Diese 5 Songs hätte Taylor Hawkins gerne geschrieben

The Hollies, „The Air That I Breathe“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Albert Hammond Sr., der Vater von Albert Hammond Jr. von den Strokes, hat diesen Song geschrieben. Ich finde, das ist einer der schönsten Songs aller Zeiten. Radiohead wurden deswegen verklagt. Weil er „Creep“ sehr ähnlich klingt. Ich habe sie erst spät entdeckt. Sie haben einen coolen Schlagzeuger. Das ist von nach Graham Nashs Ausstieg. Es war sozusagen ihr letzter Hurra-Auftritt.

The Police, „Synchronicity II“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich liebe es, wie der Song davon erzählt, wie dich das einfache Alltagsleben in den Wahnsinn treibt. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt dachte Sting: „Ich will nicht mehr in einer Band sein.“ Es gibt Leute wie David Bowie und Sting, die einfach keine Bandtypen sind. Das waren sie nie. Sie machen lieber alles selbst oder wollen zumindest nichts von dem neugierigen Arschloch-Schlagzeuger im Hintergrund hören. Sie waren bis zu einem gewissen Grad demokratisch. Aber diese Demokratie ist langsam verschwunden, und ich glaube, die anderen konnten damit nicht umgehen.

„Die beste Musik, die Sting je gemacht hat, war mit Stewart Copeland. Das ist die verdammte Wahrheit.“

Stewart Copeland ist einer meiner Helden. Ich liebe ihn über alles. Die beste Musik, die Sting je gemacht hat, war mit Stewart Copeland. Das ist die verdammte Wahrheit. Das liegt zum Teil daran, dass er jemanden im Hintergrund hatte, der sagte: „Nee, das ist blöd! Probieren wir es mal so.“ Ich verstehe, dass Sting wahrscheinlich dachte: „Scheiß drauf, ich will mich nicht mit diesem Mist beschäftigen.“ Ich glaube aber, dass sie sich trotzdem noch geliebt haben.

Synchronicity ist definitiv das Album, auf dem man hören kann, wie sie sich verändert haben. Es war die poppigere Version von Ghost in the Machine. Synchronicity hat etwas Strahlendes. Ich meine, nachdem er „Every Breath You Take“ geschrieben hatte, konnte er Sting sein. Es war definitiv ein Zeichen für das Ende. Aber zu diesem Zeitpunkt waren sie eine Maschine.

Jane’s Addiction, „Pigs in Zen“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Das kam zu einer Zeit heraus, als die Musik im Radio in Bezug auf Rock ’n‘ Roll irgendwie langweilig wurde. Ich war nicht so sehr auf Underground-Sachen fixiert wie manche andere Leute. Habe einfach nur Radio gehört. Ich erinnere mich, dass ich um 1988 herum hauptsächlich alte Platten von Rush, den frühen Queen und The Police gehört habe. Ich habe Pink Floyd entdeckt. Die Popmusik im Radio war wirklich nur der Soundtrack zum Knutschen mit deiner Freundin. Wie Whitesnake und all dieser Mist. Ich kann es heute noch genießen, wenn ich daran zurückdenke. Immer wenn ich „Here I Go Again“ höre, erinnere ich mich daran, wie ich zu diesem Song mit einer Frau rumgemacht habe und gerade anfing, etwas zu bekommen.

Er redet nicht nur über Schweine

Jane’s Addiction hat Hardrock textlich wieder interessant gemacht. Und ihm wieder etwas Intelligenz verliehen, als diese aus dem Hardrock verdrängt worden war. Metallica hat das auf einer bestimmten Ebene auch gemacht, und Bad Brains. Aber ich war nicht so sehr damit beschäftigt. Zu dieser Zeit habe ich eher Bands aus den 1970ern entdeckt. Als ich Jane’s Addiction hörte, waren die Texte auf seltsame Weise wie die von John Lennon. Sie waren esoterisch und regten zum Nachdenken an.

Ich erinnere mich, wie ich „Pigs in Zen“ hörte und dachte: „Er redet gerade über fickende Schweine. Das hat doch eine Bedeutung, oder? Da steckt mehr dahinter. Er redet nicht nur über Schweine.“ Das hat einen wirklich zum Nachdenken gebracht. Dann war da noch Perry Farrells Siouxsie and the Banshees-meets-Jon-Anderson-auf-Heroin-und-Crack-Ding, das einfach nicht von dieser Welt war. Das war so viel beängstigender als alles, was damals vorgab, beängstigend zu sein. Bei diesem Song dachte ich: „Wovon zum Teufel redet er?“

Queen, „We Will Rock You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich habe gehört, dass Brian May mit diesem Song etwa 5 Millionen im Jahr verdient. Da hast du deinen Altersvorsorgeplan. „We Will Rock You“. „Ich muss dieses Jahr nichts tun, weil ich mit ‚We Will Rock You‘ 5 Millionen Dollar im Jahr verdiene.“ „Fick dich.“ „Wirklich? Fick dich selbst. Ich gehe nirgendwo hin. Habe 5 Millionen Dollar für ‚We Will Rock You‘.“

Ich glaube, das ist eine dieser Sachen, an die man glauben muss, damit sie funktionieren. Können Sie sich vorstellen, mit Ihren Freunden ins Studio zu kommen und zu sagen: „Okay, wir machen Folgendes: Wir klatschen in die Hände, stampfen mit den Füßen und machen ‚Boom Boom Cha‘ und singen immer wieder ‚We Will Rock You‘. Dann habe ich diesen Text geschrieben. ‚Boy make a big man some day‘.“ Ich denke, er spricht über das Leben, den Verlauf des Lebens, nehme ich an. Es spielt keine Rolle, denn es heißt immer wieder „We will rock you“. Bei jedem verdammten Footballspiel, Baseballspiel, Basketballspiel spielen sie diesen Scheißsong.

Jeff Buckley, „So Real“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich wünschte, ich könnte das so singen wie er. Ich liebe die Stimme dieses Mannes. Das war meine „Getting some business“-CD auf der Alanis Morissette-Tour [1995]. Ich habe diese verdammte CD reingeworfen. Und es hat funktioniert. Ich mag es, wenn er in diesem Song flüstert: „Ich liebe dich, aber ich habe Angst, dich zu lieben“.

„Manche Menschen sind wohl nicht dafür bestimmt, lange zu leben.“

Was für eine verdammte Schande, dass er gestorben ist. Gott, dieser Typ hätte großartige Musik gemacht, wenn er noch gelebt hätte. Ich glaube, er war wirklich auf der Suche nach seinem nächsten Schritt. Sein erstes Album, „Grace“, kannte niemand. Es hat so lange gedauert. Jetzt sagen alle: „Ah, ich bin so ein großer Jeff-Buckley-Fan.“ Die Leute haben ihn erst richtig geliebt, nachdem er gestorben war. Ich glaube, Page und Plant waren auf Tour und haben ein paar Konzerte mit ihm gespielt. Die haben vor niemandem Angst. Ich habe gehört, dass er einmal für sie eröffnet hat. Und Robert Plant gesagt hat: „Ich gehe nicht auf die Bühne.“

Manche Menschen sind wohl nicht dafür bestimmt, lange zu leben. Es war seltsam, weil er eine Fortsetzung seines Vaters war. Aber ich wage zu sagen, dass er besser war. Es gibt Leute, die mich dafür hassen würden, das zu sagen, zum Beispiel Tim Buckley-Fans. Ich habe ihn mir angehört. Aber ich kann mich nicht so dafür begeistern wie für Jeff Buckley. Das Album „Grace“ ist einfach ein Meisterwerk. Es gehört zu den zehn besten Alben aller Zeiten. Zusammen mit „OK Computer“, „Nevermind“ und „Ritual de lo Habitual“. Es ist eines der zehn besten Alben der 1990er Jahre.