Dieter Hallervorden hält Gendern für Vergewaltigung der Sprache

Bei der Vorstellung seines Spielplans 2021/2022 für das Berliner Schlosspark Theater hat Dieter Hallervorden heftige Kritik am Gendern geäußert. Er spricht von „Vergewaltigung“ der Sprache und vergleicht die Bestrebungen, das Gendern in der deutschen Sprache einzuführen, mit Methoden aus dem dunkelsten Kapitel der Deutschen. „Allen Mitarbeitern steht es natürlich frei, das zu handhaben, wie sie möchten. Aber alles, was von Seiten des Theaters herausgegeben wird, wird nicht dazu dienen, die deutsche Sprache zu vergewaltigen“, sagte der 85-Jährige am Dienstag (24.08.2021). Hallervorden ist Betreiber des Schlosstheaters.

Vergleich mit Nazis – und Kommunisten