Diese 9-jährige (!) DJane aus Dubai muss man kennen

Rosie O’Donnell berichtet über die Probleme, die Whitney Houston damit hatte, ihre eigene Bisexualität öffentlich zu leben.

Rosie O’Donnell spricht in einem neuen Interview über die qualvolle Beziehung, die Sängerin Whitney Houston mit ihrer Sexualität hatte. So erzählte sie, dass Houston von dem homosexuellen Part in ihrem Leben beunruhigt war und diesen nicht offen legen wollte. Im Rahmen des „Hot Takes & Deep Dives“-Podcasts, der am Montag (22. März 2021) erschien, behauptete O’Donnell, dass Whitney Houston wegen ihren konservativ geprägten kulturellen Werten mit ihrer Bisexualität im Konflikt stand. So erzählte sie ihr: „In der schwarzen Kultur ist es schwer, Homosexualität zu akzeptieren. Es ist kulturell schwieriger, denke ich.“ Schauspielerin Rosie O’Donnell selbst lebt ihre Homosexualität offen aus.…