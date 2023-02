„Drachenzähmen leicht gemacht“ bekommt ein Live-Action-Reboot

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Animationsfilm-Trilogie „Drachenzähmen leicht gemacht“ zu Ende gegangen ist: Der dritte Teil der Reihe über einen Wikinger-Jungen, der sich mit einem feuerspeienden Drachen befreundet, kam im Jahr 2019 in die Kinos. Nun berichtet das US-Magazin „Variety“, dass Dean DeBlois – der Drehbuchautor und Regisseur des Originalfilms aus dem Jahr 2010 –, aktuell an einem Live-Action-Sequel von „Drachenzähmen leicht gemacht“ arbeiten soll.

Empfehlung der Redaktion Politische Doku-Serie über John Lennon und Yoko Ono kommt

Bisher liegen noch keine weiteren Informationen über eine mögliche Besetzung vor, auch über den Inhalt des Live-Action-Films ist noch nichts bekannt. Das Einzige, was bereits kommuniziert wurde, ist das Erscheinungsdatum: DeBlois, der bei dem Reboot wieder Regie führen wird, hat angekündigt, dass der Film am 14. März 2025 in die Kinos kommen wird.

Die drei „Drachenzähmen leicht gemacht“-Filme mit Jay Baruchel in der Hauptrolle gehören zu den von der Kritik am meisten gelobte Animationsfilme der 2010er Jahre. Ingesamt konnte die Filmreihe vier Oscar-Nominierungen abstauben, darunter für den besten animierten Spielfilm und die beste Filmmusik. Neben Jay Baruchel haben auch Gerard Butler, America Ferrera und Jonah Hill als Synchronsprecher:innen bei den Filmen fungiert.