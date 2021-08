„DSDS“: Mike Singer spricht über Jury-Aus von ihm und Dieter Bohlen

Ab 16. Juli 2021 beginnt die DSDS-Jury wieder damit, neue Talente in Deutschland zu suchen. Als Kulisse dient dafür unter anderem eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt.

„Deutschland sucht den Superstar“ geht in die 19. Staffel — und dreht dafür unter anderem im Landkreis Harz. Wernigerodein Sachsen-Anhalt wird zum Schauplatz der diesjährigen Suche nach Deutschlands neuen Talenten, das kündigte die Stadt auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal an. Wernigerode zeigt sich begeistert „Wernigerode steht Großes bevor: Deutschland sucht den Superstar – in der Bunten Stadt am Harz“, heißt es in dem Posting. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, eine große TV-Produktion kündigt sich in Wernigerode an. Die berühmte Castingshow ‚Deutschland sucht den Superstar’ wird in Kürze in der Bunten Stadt am Harz produziert“, so das Statement. Auch den Zeitplan verrät…