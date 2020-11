Dua Lipa: Jetzt Tickets für exklusives Livestream-Konzert gewinnen

Dua Lipa in ihrem Video zu „Break My Heart“

Dua Lipa hat ein neues Livestream-Format angekündigt. Am 27. November will die Musikerin unter dem Titel „Studio 2054“ eine multidimensionale Live-Performance präsentieren – inklusive Tanz und Theater. Die Show soll in einer riesigen Fabrikhalle stattfinden und von dort aus in die ganze Welt übertragen werden.

Zur Show:

Das Besondere an der Show sind die zahlreichen Kulissen. Die Veranstaltung ist quasi als eine Reise durch verschiedene Welten konzipiert. Von der Roller-Disco bis zur Rocker-Kneipe sei alles dabei, heißt es. Somit will sich „Studio 2054“ stets an der Grenze zwischen Realität und Fantasie bewegen und Fans ein einzigartiges Erlebnis in Zeiten einer noch immer anhaltenden Pandemie bieten. Unterstützt werde die Veranstaltung auch von Tänzer:innen, Skates:innen und beeindruckender Akrobatik. Auch Überraschungsgäste wurden bereits angekündigt.

Zur Verlosung:

Für diese Show, die daheim am Rechner erlebt wird, verlost ROLLING STONE insgesamt 5 Tickets. Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das Formular aus und geben als Lösung „Studio“ ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am 25. November.