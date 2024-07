Ed Sheeran verlängert seine „MATHEMATICS“-Tour 2025 in Europa und kommt für drei Konzerte nach Deutschland: Am 29. Juni nach Stuttgart, am 5. Juli nach Hamburg und am 5. September nach Düsseldorf. Der Vorverkauf startet am 10. Juli 2024 um 9 Uhr.

Von Mai bis September 2025 stehen Stadionkonzerte in Spanien, Frankreich, Italien, Norwegen, der Schweiz, Belgien, Polen, Schweden, Dänemark und Deutschland an: Am 29. Juni in der MHP Arena in Stuttgart, am 5. Juli im Hamburger Volksparkstadion und am 5. September in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Ed Sheeran

„+ – = ÷ x “-Tour 2025

29.06.2025 Stuttgart – MHPArena

05.07.2025 Hamburg – Volksparkstadion

05.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

Tickets für die Shows in Deutschland sind ab Mittwoch, den 10. Juli, um 9 Uhr über edsheeran.com und eventim.de erhältlich.

Veranstalter FKP Scorpio über den Zweitmarkt:

„Einmal mehr gehen Ed und sein Team in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter FKP Scorpio streng gegen jeden vor, der inoffizielle Tickethandelsseiten benutzt, um zu verhindern, dass Fans beim Kauf von Tickets für seine Shows übervorteilt werden. Bei den Shows dieser Tournee wird eine speziell entwickelte, mobile digitale Ticketing-Technologie mit Sicherheitsvorkehrungen zum Einsatz kommen, um sicherzustellen, dass echte Fans auch echte Tickets kaufen, und um zu verhindern, dass inoffizielle Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer Tickets zu überhöhten Preisen weiterverkaufen und die Fans abzocken können. Fans mit Tickets, die nicht zu den Konzerten kommen können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets über die offizielle Fan-To-Fan-Plattform zum Nennwert an andere Fans zu verkaufen, und zwar dort, wo sie die Tickets gekauft haben.

Die Veranstalter bitten alle Kund:innen dringend, nur die offiziellen Ticket-Websites zu nutzen, die unter edsheeran.com aufgelistet sind, und erinnern sie daran, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist. Wie bei früheren Ed Sheeran-Tourneen werden die Veranstalter die Verkaufstransaktionen in Zusammenarbeit mit dem National Trading Standards Cyber Crime Team überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Ed Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden möglicherweise storniert. Eine Liste der häufig gestellten Fragen finden Sie unter edsheeran.com sowie fkpscorpio.de und eventim.de.“