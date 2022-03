Elbjazz Festival 2022: Hier ist das komplette Line-Up

Es gibt weitere Ankündigungen für das Elbjazz Festival 2022 in Hamburg, das am 3. und 4. Juni stattfinden wird.

In dieser Woche kamen noch einmal 21 Acts hinzu, darunter Bowie-Saxofonist Donny McCaslin, Schwedens Jazz-Star Nils Landgren mit seiner Funk Unit, die NDR Bigband feat. Silvan Strauss and Guests sowie Judi Jackson.

Weitere Neuzugänge sind Matthew Whitaker, Leléka, Bobby Rausch, Cats & Breakkies, Olivier Le Goas & Reciprocity, Myles Sanko, The European Jazz Workshop in Concert, Richie Beirach Trio, Jaco 70 – Word of Mouth Revisited, Clara Lucas & Hauke Renken with Strings, The Premier feat. Lutz Krajenski, BLUFF feat. Julius Gawlik & Christian Müller, The Collective Abroad, Vincent Dombrowski, Dinev-Anfinsen Quartet, Knollektiv und Clémence Manachère Unterwasser.

Zuvor waren schon unter anderem Melody Gardot, Lady Blackbird und Moka Efti Orchestra feat. Severija bestätigt worden.

Elbjazz 2022 – Komplettes Line-Up

Melody Gardot, John McLaughlin & The 4th Dimension, Nils Landgren Funk Unit,

Moka Efti Orchestra feat. Severija, Thomas D & The KBCS, Judi Jackson, Web Web x Max Herre, Youn Sun Nah, Lady Blackbird, Zara McFarlane, Jazzanova (live) & DJ Amir, Myles Sanko, NDR Bigband feat. Silvan Strauss and Guests, YĪN YĪN, Donny McCaslin, Mathias Eick & The Norwegian Wind Ensemble, Simon Oslender Super Trio, Omer Klein & Sebastian Studnitzky, Matthew Whitaker, Stephanie Lottermoser, Spirit Fest, Golden Dawn Arkestra, Ranky Tanky, SASKYA, The Mauskovic Dance Band, Acher Sommer Enders, Wendy McNeill, Leléka, Bobby Rausch, Yasmin Williams, Cats & Breakkies, Olivier Le Goas & Reciprocity, Tribute to Helmut Zacharias’ Hamburg Years, The European Jazz Workshop in Concert, Richie Beirach Trio, Jaco 70 – Word of Mouth Revisited, Clara Lucas & Hauke Renken with Strings, The Premier feat. Lutz Krajenski, BLUFF feat. Julius Gawlik & Christian Müller, The Collective Abroad, Vincent Dombrowski, Dinev-Anfinsen Quartet, Knollektiv, Clémence Manachère Unterwasser

Auch das Rahmenprogramm spielt eine große Rolle beim Elbjazz. Hier gibt es inzwischen neue Details: