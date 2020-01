Wie schade! Eminem disst den ROLLING STONE auf seinem neuen Album, aber der Gute hat sich verzählt

Das wird Sie auch interessieren





Mit „Music To Murder By“ hat Eminem über Nacht ein Überraschungsalbum veröffentlicht. Eine Rezension wird natürlich folgen, ROLLING STONE aber ist zunächst über eine Textzeile des Rappers in seinem neuen Song „Premonition“ gestolpert: „But Rolling Stone stars, I get two and a half outta Five, and I’ll laugh out loud / ‚Cause that’s what they gave bad back in the day.“ Eminem beschwert sich damit über eine Rezension der US-Kollegen, die seiner letzten Platte „Revival“ nur zweieinhalb von fünf Bewertungssternen verliehen hätten.

Wir wollen ja nicht pingelig sein – aber da hat sich Slim Shady wohl etwas verguckt oder verzählt. Der US-STONE lobte „Revival“ sogar und gab dem Werk ganze 3,5 Sterne. Die Kollegen schrieben: „Eminem verwendet zwar alte Tricks. Aber welche das doch sind: Zum Teil Big Daddy Kane, zum Teil Van Halen, zum Teil Marquis de Sade. Er kann noch immer ein Schock-Rocker sein.“ Ob Eminem deshalb „laut aufgelacht“ hat, wie er oben reimt?

Wobei wir auch nicht ausschließen können, dass der Rapper mit „Premonition“ den deutschen ROLLING STONE ins Visier genommen hatte. Allerdings gaben auch wir „Revival“ keine zweieinhalb Sterne. Ehrlich gesagt: Es waren nur zwei.

Featured Artists

Young M.A.

Juice WRLD

Skylar Grey

Don Toliver

Ed Sheeran

Anderson .Paak

KXNG Crooked

Royce da 5’9”

Joell Ortiz

Q Tip

Denaun

Black Thought

White Gold

TRACKLIST