Eric Bibbs neues Album „Dear America“ auf CD gewinnen!

Foto: Redferns via Getty Images, Andy Sheppard. All rights reserved.

Blues-Veteran Eric Bibb hat schon vieles gesehen. Im Laufe seines 69 Jahre langen Lebens bereiste der Sänger die Welt. Aktuell fühlt er sich in Schwedens ländlicher Idylle zuhause. Dennoch bleibt seine Heimat Amerika ein ständiger Fixpunkt seines Schaffens. In seinem neuen Album „Dear America“ richtet er seinen Fokus ganz bewusst auf eine zerrüttete Nation und reflektiert seine Vergangenheit und Zukunft.

Pünktlich zum Album-Release am 10. September gibt es drei Exemplare der Platte auf CD zu gewinnen. Alle Infos gibt es weiter unten.

Blick auf die vielen Seiten einer zerrütteten Nation

Auf seinem neuen Album „Dear America“ wagt Bibb eine Bestandsaufnahme über die aktuelle Lage des Landes und taucht dabei auch tief in seine Geschichte ein. Der Musiker hat seine Heimat-Nation schon von vielen Seiten kennengelernt – den schönen und den hässlichen. Er blickt auf ein Land, das in den letzten Jahren von politischer Polarisierung und Rassenideologien erschüttert und zerklüftet wurde.

Doch Biggs, in dessen Musik stets der Idealismus des Sixties-Folk-Revival mitschwingt, sieht in Amerika mehr als nur die Summe seiner letzten Jahre. Für ihn ist sein neues Album auch eine Liebeserklärung an das Land: „Es ist ein Liebesbrief“, erklärt der 70-Jährige, „weil Amerika, trotz all seiner Assoziationen mit Schmerz und seiner blutigen Geschichte, immer ein Ort der unglaublichen Hoffnung und des Optimismus war. Amerikaner zu sein, und besonders aus New York City zu kommen, ist für mich ein Segen.“

„Dear America“ ist bereits das 39. Studioalbum Bibbs, der für vergangene Werke bereits zwei Mal für den Grammy nominiert wurde. Für sein neustes Projekt tat er sich unter anderem mit Szene-Größen wie Ron Carter, Eric Gales und Shaneeka Simon zusammen.

Anlässlich der Veröffentlichung am 10. September 2021 „Dear America“ auf CD gewinnen:

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Wo lebt Eric Bibb aktuell?

Nevada

Stockholm

Barcelona

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.