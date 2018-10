Eric Clapton live 2019: Tickets, Vorverkauf, Termine

Eric Clapton tritt 2019 in Deutschland und Österreich auf – der Vorverkauf hat am heutigen Montag (01. Oktober) begonnen. Im Juni ist er in der Berliner Mercedes-Benz Arena, der SAP-Arena in Mannheim und der Wiener Stadthalle zu Gast.

Der Presale von „ERIC CLAPTON – IN CONCERT“-Tour geht über Eventim (www.eventim.de). Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 4. Oktober, ab 9.00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 -570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MWST., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).

Der Vorverkauf für das Konzert in Wien startet am Freitag, 5. Oktober, 10:00 Uhr unter www.oeticket.com oder telefonisch unter 01 – 96 0 96 sowie unter www.stadthalle.com und 01 – 79 999 79.

ERIC CLAPTON – „IN CONCERT 2019“

Di, 04.06.2019 Berlin Mercedes-Benz-Arena

Do, 06.06.2019 A – Wien Wiener Stadthalle

Sa, 08.06.2019 Mannheim SAP Arena