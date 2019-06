Erster Trailer zu „Ford vs. Ferrari“ mit Christian Bale und Matt Damon

Die Platte begleitet die soeben auf Netflix gestartete gleichnamige Dokumentation über ihr Konzert auf dem Coachella 2018.

Beyoncé hat quasi über Nacht ein neues Live-Album herausgebracht. Es enthält Songs aus ihrer am 14. April auf Netflix gestarteten Doku über ihren Coachella-Auftritt im Jahr 2018. https://twitter.com/Beyonce/status/1118413878596198400 Die LP enthält 40 Songs, darunter ihre Hits „Sorry“, „Drunk In Love“ und „Crazy In Love“. Mit dabei sind aber natürlich auch einige neue Stücke der Sängerin. Als US-Superstar Beyoncé im vergangenen Jahr beim berühmten Coachella auf die Bühne ging, war sie der erste weibliche afroamerikanische Headliner des prestigeträchtigen Festivals in Kalifornien – unter anderem mit Gastauftritten von ehemaligen Destiny's-Child-Kolleginnen und natürlich Rapper Jay-Z. Der Streamingdienst Netflix hat aus dem „Beychella“-Auftritt der…