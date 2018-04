„ES“-Star Harry Anderson ist tot

Der Schauspieler Harry Anderson ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das meldete am Dienstag (17. April) „People“ unter Berufung auf seine Familie.

Seine sicher bekannteste Rolle hatte Anderson in der Stephen-King-TV-Verfilmung „ES" aus dem Jahr 1990 mit Tim Curry als Horrorclown Pennywise. Darin spielte er Richie Tozier, den hyperaktiven Witzbold aus dem Klub der Verlierer.

Zauberkünstler Harry Anderson

Vor allem das US-Publikum begeisterte der Schauspieler auch als eher abseitig denkender und handelnder Richter Harry T. Stone in der TV-Sitcom „Harrys wundersames Strafgericht”. Die Serie lief von 1984 bis 1992 und zeigte Anderson auch als Zauberkünstler. Ein Hobby, das er auch privat verfolgte. Anderson war ebenfalls in den Serien „Night Court“ und „Dave’s World“ zu sehen.

Der Schauspieler sei am Montag nach „People“-Angaben tot in seinem Haus in Ashville gefunden. Die Todesursache sei bislang noch nicht bekannt, die Polizei gehe aber derzeit von einer natürlichen Todesursache aus. Anderson hinterlässt seine zweite Ehefrau Elizabeth Morgan und zwei Kinder.