ESC-Vorentscheid 2024: So reagiert das Internet

Isaak vertritt Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest am 11. Mai 2024 in Malmö. Der ehemalige Straßenmusiker konnte sich mit dem Song „Always On The Run“ in der Show „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ am 16.02. gegen acht andere Kandidaten durchsetzen. Im Internet ist man sich darüber indes wenig überraschend uneinig.

Viele sehen die Entscheidung durchaus positiv. „Es hat der beste Song gewonnen“, meint ein Twitter/X-Nutzer etwa.

Eher konträr sieht das eine andere Person, die den Song höchstens als „nett“, mehr aber als „dahinplätschernden“ Beitrag sieht.

„Deutschland traut sich einfach viel zu wenig“

Deutschland traue sich einfach zu wenig, attestiert ein anderer Nutzer der Kurznachrichtenplattform, hat aber auch wohlwollende Worte für Isaak übrig:

Eine Person meint, dass hier das Phänomen der Wokeness etwas mitzureden gehabt hätte. „Na ob da nicht die lackierten Nägel und das sonstige Auftreten aus der woken Vorhölle was gebracht haben. Er ist halt der „modernere“ Kandidat von der Erscheinung“, schreibt sie.

So richtig viel Siegeschance sieht diese Person für Deutschland offenbar nicht:

Ein User kritisiert, Deutschland zahle für den ESC, „um Letzter zu werden“ – merkt aber auch an: „Wobei man fairerweise sagen muss, wir haben schon schlechtere Kandidaten hingeschickt“

Seine Stimme ist ganz ok.

Eher unaufgeregt sieht es dieser X-Nutzer:

„Klingt wie Udo L. und Internetserver“, urteilt ein anderer. Seine Prognose: Deutschland wird Drittletzter.

Einiges an Kritik hat auch diese Twitter/X-Nutzerin übrig:

Deutschland lerne aus seinen ESC-Fehlern nichts, meinen indes mehrere Stimmen:

Auch prominente Stimmen äußerten sich auf X. So attestierte etwa der deutsche Journalist Stefan Niggemeier, dass Deutschland mit dem Beitrag von Isaak zumindest nicht im letzten Drittel landen wird.