Eurovision Song Contest 2023: Spotify gibt Gewinner-Prognose ab

Tanzeinlagen, Kostüme, Glitzer – das dürfte auch vom Eurovision Song Contest 2023 zu erwarten sein. Der Streamingdienst Spotify gibt im Vorfeld sogar bereits eine klare Prognose ab, wer dieses Jahr als Gewinner hervorgehen könnte.

Spotify gibt seinen Tipp für den ESC 2023 ab

Das Unternehmen bezieht sich bei seinem Tipp auf die Streaming-Zahlen, die Auskunft darüber geben können, wie beliebt die 26 antretenden Songs tatsächlich sind. Demnach sieht Spotify ganz klar Schweden vorn. Für Loreen wäre es der zweite Sieg, nachdem sie 2012 bereits mit dem Song „Euphoria“ überzeugen konnte. Auf Platz zwei liegt der Italiener Marco Mengoni und auf Platz drei die norwegische Sängerin Alessandra.

Meistgestreamte Eurovisionskandidaten 2023 in allen teilnehmenden Ländern

1. Schweden: „Tattoo“ von Loreen

2. Italien: „Due Vite“ von Marco Mengoni

3. Norwegen: „Queen of Kings“ von Alessandra

4. Finnland: „Cha Cha Cha“ von Käärijä

5. Niederlande: „Burning Daylight“ von Dion Cooper, Mia Nicollai

6. Großbritannien: „I Wrote A Song“ von Mae Muller

7. Polen: „Solo“ von BLANKA

8. Frankreich: „Évidemment“ von La Zarra

9. Israel: „Unicorn“ von Noa Kirel

10. Österreich: „Who the Hell is Edgar?“ von TEYA, SALENA

Eurovision Song Contest 2023: Können Lord of the Lost überzeugen?

Orientiert man sich allein an den Streaming-Zahlen, hätte der deutsche Beitrag „Blood & Glitter“ von Lord of the Lost offenbar keine Chance, in den Top Ten zu landen. Schon beim ESC-Vorentscheid zeigte sich, dass der Song nicht herausragend gut bei der Jury ankam. Das Publikum pushte den Track jedoch im letzten Moment an die Spitze. Die Hamburger Band tritt mit der Startnummer 21 in Liverpool an.