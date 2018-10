Eurythmics legen „We Too Are One“ und „Peace“ neu auf

Zwischen den letzten beiden Eurythmics-Alben „We Too Are One“ und „Peace“ liegen zehn Jahre, ein Hiatus und ein kleines Comeback.

„We Too Are One" entstand 1989 noch in konzentrierter gemeinsamer Arbeit in London, dem New-Yorker Mayflower Hotel und David Stewarts Garten in Los Angeles. Der darauffolgende Longplayer ließ hingegen auf sich warten. Das Duo wandte sich Solo-Karrieren zu, sodass die Idee zur Platte schließlich aus zufälligen gemeinsamen Treffen entstand. Diese führten zu einigen ersten Songs und schließlich 1999 zu „Peace", dessen gesamte Erlöse an Wohltätigkeitsorganisationen gingen.

Beide Alben werden knapp dreißig beziehungsweise zwanzig Jahre später neu remastert wiederveröffentlicht. Dazu stellten Annie Lennox und Dave Stewart die Original-Halbzoll-Masterbänder der Aufnahmen bereit, die als Basis für die Neuauflage dienen. Die Veröffentlichungen vervollständigen die Reissue-Serie des kompletten Eurythmics-Werks.

„We Too Are One“ und “Peace“ sind neu aufgelegt ab dem 16. November erhältlich.