Exklusiv: Kneecap kontern Sharon Osbourne: „Soll sich einfach ‚War Pigs‘ anhören!“

Mark Ruffalo, Mahershala Ali und Co fordern Stopp von Waffenlieferungen an Israel

Die irische Rap-Gruppe Kneecap hat sich noch nie vor politischen Themen gescheut. Und ihre jüngsten Auftritte beim Coachella sorgten für Kontroversen, nachdem sie an beiden Wochenenden Botschaften zur Verteidigung Palästinas in ihre Performances eingebaut hatten. In einer E-Mail an Rolling Stone erklärte Bandmitglied Mo Chara, dass Kneecap „seit der Gründung der Band bei jedem einzelnen Auftritt über Palästina gesprochen haben. Lange vor Oktober 2023, da die Unterdrückung und brutale Besetzung Palästinas seit 77 Jahren andauert“. Sie reagierten auf einige der Kritikpunkte, die darauf folgten.

„Wir glauben, dass wir die Pflicht haben, unsere Plattform zu nutzen, um auf das Thema Palästina aufmerksam zu machen. Und es war uns wichtig, uns beim Coachella zu äußern. Weil die USA der wichtigste Geldgeber und Waffenlieferant Israels sind, während dieser in Gaza Völkermord begeht“, sagt er. ‚Wie ich auf der Bühne gesagt habe: ‘Die US-Regierung könnte den Völkermord morgen beenden.‘ Es ist wichtig, dass junge Amerikaner das hören und wissen.“

Während ihres ersten Auftritts bei Coachella hatte die Band mehrere Projektionen mit pro-palästinensischen Texten geplant. Diese kamen jedoch nicht auf die Bühne. Und der Auftritt wurde im YouTube-Livestream von Coachella gekürzt. „Wir haben erst am nächsten Tag davon erfahren. Und bisher noch nichts Offizielles gehört“, sagt Mo Chara gegenüber Rolling Stone. „Das ist nicht überraschend. Große Unternehmen hören die Wahrheit nicht gern. Es sei denn, sie passt zu ihrer Darstellung und in ihre Tasche.“

Internationale Kritik: Kneecap unter Beschuss nach Coachella-Statements

Am zweiten Wochenende lauteten die Projektionen: „Israel begeht Völkermord am palästinensischen Volk“, gefolgt von „Dies wird durch die US-Regierung ermöglicht, die Israel trotz seiner Kriegsverbrechen bewaffnet und finanziert.“

Solidarität vom Publikum: „Free Palestine“-Sprechchöre in Kalifornien

Auf einem letzten Bildschirm stand: „Fuck Israel. Free Palestine.“ Am Ende stimmte die Menge einen „Free Palestine“-Sprechchor an.

„Das passiert bei allen unseren Konzerten. Von Spanien über Schottland und Irland bis Island. Weil die Leute wissen, dass das, was dort passiert, falsch ist. Und darüber wütend sind“, schreibt Mo Chara. ‚Die Menge, die bei Coachella ‘Free Palestine‘ skandierte, war eine Botschaft der Solidarität mit den Menschen in Gaza von normalen Amerikanern, die ein Ende des Völkermords wollen. Trotz der Bewaffnung und Finanzierung Israels durch ihre Regierung.“

Internationale Kritik: Kneecap unter Beschuss nach Coachella-Statements

Der Auftritt löste heftige Reaktionen aus. Sowohl Organisationen als auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens äußerten sich und bezeichneten den Auftritt als antiisraelisch. („Israel hat in den letzten 18 Monaten über 52.000 Palästinenser in Gaza ermordet, darunter vor allem Frauen und Kinder“, schreibt Mo Chara. „Sie haben einen Großteil des Gazastreifens mit von den USA gelieferten Waffen zerstört. Und lassen derzeit über 2 Millionen Menschen in Gaza hungern. Die Menschen können selbst entscheiden, ob unsere Botschaft antiisraelisch ist. Aber für uns geht es um die widerwärtigen Handlungen ihrer Regierung. Nicht um normale Menschen.“)

Mo Chara kontert: „Hört euch ‘War Pigs’ an“

Auf X forderte Sharon Osbourne die Menschen auf, sich für die Aufhebung der Visa der Bandmitglieder einzusetzen, da ihre Projektionen „antiisraelische Botschaften und Hassreden“ enthielten. Und sie „offen terroristische Organisationen unterstützen“. Auf Osbournes Tweets angesprochen, antwortete Mo Chara: „Ihre Tirade ist so lückenhaft, dass sie kaum einer Antwort würdig ist. Aber sie sollte sich mal ‚War Pigs‘ von Black Sabbath (ihrem Ehemann) anhören.“

Die Organisatoren des Nova Music Festivals , dem Ort des tödlichen Hamas-Angriffs, der Israels Vorgehen gegen Gaza vorausging, luden die Band ebenfalls zur Nova Exhibition ein, um „die Geschichten der Ermordeten, der Überlebenden und derjenigen, die noch immer als Geiseln festgehalten werden, aus erster Hand zu erfahren“.

Kinder, Hunger, Vertreibung: Die humanitäre Lage laut Mo Chara

Mo Chara antwortete nicht auf Fragen, ob sie das Angebot annehmen würden. Sondern sagte lediglich: „Während wir hier sprechen, werden über 10.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen als Geiseln festgehalten. Viele von ihnen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Darunter 400 Kinder, die nach internationalem Recht illegal inhaftiert sind. Wie ich bereits sagte, wurden in den letzten 18 Monaten über 52.000 Palästinenser ermordet und über 2 Millionen Menschen in Gaza vertrieben. Wer spricht von den 30.000 unschuldigen Kindern, die in den letzten 18 Monaten in Gaza ermordet wurden? Unsere Botschaft lautet: Beendet den Völkermord. Und beendet die anhaltende illegale Besetzung Palästinas.“

Er fügt hinzu: „Wir wollen, dass die Menschen alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Völkermord zu stoppen. Die Menschen können aus unserer Musik nehmen, was sie wollen. Wichtiger ist es, den Völkermord zu stoppen.“