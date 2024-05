Seit 1982, als die Rolling Stones den europäischen Teil ihrer „Tattoo You“-Tournee starteten, hat der Lichtdesigner Patrick Woodroffe sowohl einen Platz in der ersten Reihe als auch einen Blick hinter die Kulissen erhalten, um zu sehen, wie Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und der Rest der Band unterwegs arbeiten.

„Es ist ein echtes Privileg, sie bei den Proben zu sehen“, erzählt er dem ROLLING STONE in einem Zoom-Gespräch aus Arizona Anfang Mai, einen Tag vor einem Stones-Konzert. „Es ist immer noch aufregend, selbst nach all dieser Zeit. Sie kommen immer für mindestens drei oder vier Wochen zusammen, um für eine Etappe der Tournee zu proben. Keine Kostüme, kein Bühnenbild, kein Rauch und keine Spiegel, natürlich auch kein Publikum. Sie kommen getrennt in ihren eigenen Autos an … Sie begrüßen sich, nehmen ihre Instrumente in die Hand und irgendwie fangen sie einfach an zu spielen.

Und sie spielen und spielen und spielen, proben jahrzehntealte Konzertklassiker wie „Satisfaction“ und „Gimme Shelter“ und gehen Songs durch, die sie im Handumdrehen in die Setlist ein- und auswechseln können. Für die „Hackney Diamonds Tour“, die im April in Houston begann, hat die Band einen Monat lang 60 bis 70 Songs in Los Angeles geprobt.

„Es ist verrückt, nicht wahr?“, sagt Woodroffe, der Kreativdirektor und Lichtdesigner bei Woodroffe Bassett Design ist. „Sie hatten schon immer einen sehr hohen Anspruch, vor allem an die Probenarbeit, selbst in den chaotischsten Phasen ihrer Karriere. Ich sehe sie bei den Proben als eine kleine Gruppe von Musikern, die einfach nur ihre Musik machen wollen.“

Woodroffes Sicht auf die Stones unterscheidet sich natürlich stark von der Sichtweise, die der Rest der Welt auf die Gruppe hat. Bei der „Hackney Diamonds“-Aufführung hatten die Konzertbesucher Jagger auf den fast 30 Meter hohen Digitalbildschirmen der Produktion beobachten können, während er und seine Bandkollegen über eine Bühne laufen, die etwa 30 Meter breit und 30 Meter tief ist. Insgesamt gibt es fast 2.300 Quadratmeter an hochauflösenden LED-Bildschirmen.

Die Bühne selbst, die von Stufish Entertainment Architects entworfen wurde, wiegt 485.072 Pfund – etwa so viel wie 71 dieser kantigen, Tron-ähnlichen Tesla Cybertrucks, um einen Vergleich zu ziehen. Für die Tournee werden 200 Tournee-Mitarbeiter benötigt, von denen 14 zur Video-Crew gehören, darunter sechs Kameraleute, die die Stones buchstäblich überlebensgroß aussehen lassen.

Das Produktionskonzept für „Hackney Diamonds“ bestand darin, eine „virtuelle Bühne“ zu schaffen, die sich im Verlauf der Show anpassen kann. Während der Look der „Steel Wheels“-Tour der Band in den späten Achtzigern eine Dystopie heraufbeschwören sollte und die „Voodoo Lounge“-Tour der Band Mitte der Neunziger die Internetkultur für die gesamte Dauer des Konzerts widerspiegelte, ändert sich „Hackney Diamonds“ von Song zu Song, fast wie rutschende TikToks. Jeder Song hat seinen eigenen, maßgeschneiderten Look, von den Visuals bis zur Beleuchtung.

„Wir haben alles aufgefrischt“, sagt Ray Winkler, CEO und Design Director bei Stufish Entertainment Architects. „Die Bühne wird durch all die digitalen Medien um sie herum verschönert, und das macht sie standardmäßig sehr modern. Sie ist sehr kantig. Es geht nicht um die physische Präsenz eines Bühnenbildes, sondern um die fortlaufende, sich entwickelnde Bildsprache, die man auf den Bildschirmen sieht.“

„In der einen Minute ist es ein sehr einfaches, geometrisches Gebäude, in der nächsten übernimmt die Natur die Führung, und dann ist es eine Art amerikanische Flagge von Jasper Johns“, sagt Woodroffe. „Wir können das Aussehen der Bühne auf virtuelle Weise verändern. Dennoch sagt Woodroffe, dass er mit der Band zusammengearbeitet hat, um alles zu einer kohärenten Aussage zu verbinden.

Während der einmonatigen Proben ging die Band etwa die Hälfte der 12 Titel von „Hackney Diamonds“ durch; vier davon haben sie bisher bei Konzerten gespielt. Indem sie sich auf mehr vorbereitete, konnte die Crew darauf vorbereitet sein, dass die Band sie kurzfristig überraschen würde, und die Produktion nahtlos weiterführen.

Die Songs auf dieser Tournee sind in verschiedene Acts unterteilt: Opener, Richards‘ Songs, der „Home Run“ (wie Woodroffe die Abschlusssongs des Hauptsets nennt) und dann die Zugabe. „Das Ganze ist so gut strukturiert, dass man einen Song auswechseln kann – wenn er das gleiche Gefühl oder das gleiche Tempo hat – ohne dass der Fluss oder die Art und Weise, wie das Set funktioniert, verloren geht“, sagt Woodroffe.

„Es ist eine Teamleistung“, sagt Winkler. „Es ist ein gewaltiges Unterfangen, ein Projekt wie dieses von einer Idee auf Papier in die Realität umzusetzen. Es gibt viele unbesungene Helden, die zum Erfolg des Projekts beitragen.

Traditionell arbeitete Woodroffe etwa ein halbes Jahr vor dem ersten Auftritt eng mit Jagger und dem 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts sowie dem 2013 verstorbenen Stufish-Gründer Mark Fisher am Look and Feel einer Tournee. Nachdem er im Herbst mit Jagger und Winkler begonnen hatte, legte Woodroffe das Konzept Richards und Wood vor, die ihren Input gaben. Danach entwarfen sie die Bühnenbilder, arbeiteten mit Kostümbildnern zusammen und gaben bei einem Studio namens Treatment Videos in Auftrag, um die Songs zu untermalen. Schließlich trafen sie sich zu gemeinsamen Proben und brachten alles zum Laufen.

Für „Hackney Diamonds“ begann der Look der Tournee mit der Veröffentlichung des Albums im vergangenen September in London, und sie testeten einige der Looks beim Pop-up-Konzert der Band in New York City im Oktober weiter. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine feste Zusage für Tourdaten, aber Woodroffe und das Kreativteam wussten, dass sie kommen würden, und so begannen sie mit der Idee, wie eine Stadiontour aussehen könnte. Ungefähr zu dieser Zeit begannen sie, mit Winkler und Stufish und der Firma, die die Filme für sie produziert, zusammenzuarbeiten. Von da an waren es nur noch ein paar Monate der Produktion. Die Ankündigung der Tournee erfolgte im November, was ihnen Zeit gab, den Look zu verfeinern.

„Ich wollte nie, dass es zu glatt aussieht“, sagt Woodroffe. „Diese Band ist wirklich authentisch. Das Publikum wird immer erkennen können, ob ein Auftritt echt ist oder nicht. Es mag der Soundtrack für das Leben der Menschen im Publikum sein, aber es ist auch der Soundtrack für das Leben der Stones. Sie schenken uns ihre Musik, und das ist die wahre Umarmung. Das ist das einzig Wahre.“

Winkler schlägt einen ähnlichen Ton an. „Letzten Endes wollen wir, dass alles, was wir tun, zusammenpasst“, sagt er. „Wir wollen, dass das ein Katalysator ist, der die Leistung der Stones vor einem sehr großen Publikum steigert.

Woodroffe programmierte die Beleuchtung für die Tournee in Chicago und traf sich mit der Band in Houston für fünf Probentage. „Es war sehr aufregend, alles zum ersten Mal in Houston zu sehen und das Gefühl zu haben, dass wir es irgendwie hinbekommen haben“, sagt Woodroffe. „Wenn man die erste Hürde überwunden hat und weiß, dass es funktioniert, geht es darum, das Ganze zu verfeinern und es mit der Musik und den Bildern zu etwas Besonderem zu machen. Nachdem er die Eröffnungsshow überwacht hatte, reiste Woodroffe mit der Band zu ihrem besonderen Auftritt beim Jazz Fest in New Orleans und stellte sicher, dass beim Auftritt in Glendale, Arizona, wieder alles gut funktionierte, bevor er nach England zurückflog.

Falls die Band bereit ist, eine weitere Tournee zu planen, sagt Woodroffe, er sei bereit, denn er wisse nie, wann der Anruf kommt. „Man wird nie wissen, wann die Stones ihren letzten Auftritt haben werden“, sagt er. „Keiner von uns weiß das. Und das nicht, weil es etwas Mystisches hat, sondern weil sie einfach so arbeiten. Sie beenden eine Tournee und fahren in den Urlaub, und die Tournee-Veranstalter bieten ihnen neue Termine an, sie sagen ‚Ja‘, und los geht’s.“