Man sieht junge Leute am Strand tanzen und feiern, manche von ihnen sind nackt, man sieht den weiten Horizont, man sieht die Freiheit. Es ist ein Sommer in den frühen Achtzigern, und wir befinden uns in Leningrad. Die Menschen auf diesen impressionistischen Schwarz-Weiß-Bildern gehören zur Punkszene der Stadt, lieben die Beatles, Dylan, The Velvet Underground, Bowie und vor allem T. Rex und geben ihrer primitiven Rockmusik einen Glam-Anstrich. Mike (Roman Bilyk), Sänger und Songwriter der Gruppe Zoopark, ist ein cooler Charismatiker und lebt mit seiner Frau, Natalia (Irina Starshenbaum), und ihrem gemeinsamen Baby eine Bohemien-Existenz. Dann betritt der talentierte, aber schüchterne Musiker Viktor (Teo Yoo) die Szene. Natalia bandelt mit ihm an, doch Mike hilft ihm trotzdem, Fuß zu fassen und seine melancholischen Songs zu entwickeln, bei denen der Wunsch nach Freiheit immer zwischen den Zeilen stehen muss, um von den Autoritäten nicht erkannt zu werden.

Die Figur des Viktor basiert auf Wiktor Zoi, dem 1990 im Alter von 28 Jahren bei einem Autounfall verstorbenen Sänger der regimekritischen Band Kino, die schließlich in den Zeiten von Glasnost und Perestroika große Erfolge feierte. Doch „Leto“ (russisch für „Sommer“) ist kein Biopic, feiert vielmehr die Mythen des Rock, erzählt von Rebellion und Überschwang. Die Szene, in der sich das Freiheitsversprechen des Rock’n’Roll im monochromen, alle rebellischen Tendenzen unterdrückenden sozialistischen Alltag am schönsten zeigt, ist eine Hommage auf den Beatles-Film „A Hard Day’s Night“ und die Talking Heads: Die jungen Punks legen sich in der Bahn mit einem Kriegsveteranen an. Als ein Sicherheitsmann sich einmischt und Gewalt anwendet, verwandelt sich die Szene in einen imaginären Videoclip zu „Psycho Killer“. Regisseur Kirill Serebrennikov wurde kurz vor der Fertigstellung des Films verhaftet. Maik Brüggemeyer.

