Exklusives Gewinnspiel zum Kinostart von „Leto“

„Leto“ ist russisch für „Sommer“ und genau zu dieser Jahreszeit spielt der Film auch: Nämlich in Leningrad im Sommer zu Beginn der 1980er. Der Film basiert auf der wahren Geschichte um die russische Rockband Kino und so spiegelt „Leto“ das Sehnsuchtsgefühl einer ganzen Generation wider, die in Freiheit leben möchte, kurz vor der Perestroika. In der Underground-Rockszene lernen Mike und seine Frau Natascha den Musiker Viktor Zoi kennen. Die Leidenschaft zur Musik verbindet und führt zu einer eigenwilligen Dreieckskonstellation, die für immer das Schicksal des Rock ‘n‘ Roll in der Sowjetunion verändern wird.

„Leto“ ist ein Zeitbild einer Jugend zwischen Rebellion und dem Leben unter der Zensur. Mit Musik von Talking Heads, Iggy Pop und Blondie. Ab 08. November 2018 im Kino. Am 04. November finden in mehreren deutschen Städten außerdem exklusive Previews von „Leto“ statt.

Übersicht der Kinos für die „Leto“-Preview am 04. November:

