Facebook macht sich erneut wegen Nackt-Kunst-Zensur lächerlich

Mehr als 16 Milliarden Dollar Gewinn hat Facebook im vergangenen Geschäftsjahr gemacht. Das soziale Netzwerk ist so profitabel wie noch nie in seiner Geschichte. Trotzdem steht der Konzern seit Jahren in der Kritik, weil angeblich zu wenig gegen Hate Speech, Cyber-Mobbing und Fake News getan wird. Immerhin hatten die Vordenker bei Facebook stets ausgeschlossen, dass es jemals einen "Dislike"-Button geben könnte - also einen Daumen nach unten. Das soll wohl auch weiterhin so bleiben. Doch stattdessen ist ein anderes Instrument im Gespräch, mit dem User ihr Missfallen über einen Artikel ausdrücken können. Vorbild Reddit In einem exklusiven Bericht von "The…