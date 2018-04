Fanpaket gewinnen: „Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“, Doppel-LP und DVD

Mit „Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“ veröffentlicht die Rockband Foreigner auf CD, Doppel-LP und DVD ihre Hits, eingespielt mit Orchester und Chor. Zu hören gibt es Hits wie wie „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“ und „Say You Will“.

Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus

CD TRACKLIST

01. OVERTURE

02. BLUE MORNING, BLUE DAY

03. COLD AS ICE

04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU

05. SAY YOU WILL

06. WHEN IT COMES TO LOVE

07. THAT WAS YESTERDAY

08. FEELS LIKE THE FIRST TIME

09. STARRIDER

10. DOUBLE VISION

11. FOOL FOR YOU ANYWAY

12. URGENT

13. JUKE BOX HERO

14. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

DVD TRACKLIST

01. OVERTURE

02. BLUE MORNING, BLUE DAY

03. COLD AS ICE

04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU

05. HEAD GAMES

06. WHEN IT COMES TO LOVE

07. SAY YOU WILL

08. THE FLAME STILL BURNS

09. THAT WAS YESTERDAY

10. JUKE BOX HERO

11. STARRIDER

12. DOUBLE VISION

13. FOOL FOR YOU ANYWAY

14. HOT BLOODED

15. URGENT

16. FEELS LIKE THE FIRST TIME

17. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

DOPPEL-VINYL TRACKLIST

SEITE 1:

01. OVERTURE

02. BLUE MORNING, BLUE DAY

03. COLD AS ICE

04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU

SEITE 2:

01. DOUBLE VISION

02. WHEN IT COMES TO LOVE

03. SAY YOU WILL

04. THAT WAS YESTERDAY

SEITE 3:

01. URGENT

02. JUKE BOX HERO

SEITE 4:

1. STARRIDER

2. FEELS LIKE THE FIRST TIME

3. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

Foreigner – „Say You Will“ (With the 21st Century Orchestra & Chorus)

Foreigner – „Say You Will" (With the 21st Century Orchestra & Chorus)

Foreigner Tour 2018

20.05.2018 DE – Hamburg, Stadtpark Freilichtbühne

21.05.2018 DE – Siegen, Kulturpur 28

23.05.2018 DE – Baden-Baden, Festspielhaus Baden-Baden

26.05.2018 CH – Lucerne, KKL Lucerne

27.05.2018 CH – Lucerne, KKL Lucerne

