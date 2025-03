Der „Most Mysterious Song on the Internet“ wird neu veröffentlicht

Faster Pussycat treten momentan mit anderen Bands auf einer 80er-Jahre-Kreuzfahrt-Reise, „The 80s Cruise“, auf. In der ersten Nacht verunglückte Kimberly Burch, die Verlobte des Frontmanns Taime Downe. Der Vorfall ereignete sich Medienberichten zufolge am 3. März gegen 23 Uhr am Deck der Royal Caribbean Explorer of the Sea. Kimberly Burch ist über Bord gegangen und wurde bei den Suchaktionen bisher nicht gefunden. Es wird davon ausgegangen, das sie tot ist.

Ungeklärte Umstände

Der Mutter zufolge, Carnell Burch, sei ihre Tochter zuvor in einen heftigen Streit mit Downe verwickelt gewesen. Sie ist sich jedoch sicher, dass Kimberly Burch „sich nicht absichtlich etwas antun würde“, so ihre Aussage gegenüber „TMZ“. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handelt oder ob sie doch absichtlich von Bord gesprungen ist, ist jedoch noch nicht geklärt.

Reaktion der Angehörigen

Burchs Familie postete am Dienstag, den 3. März, auf Facebook, dass Burch „von allen, die sie kannten und liebten, sehr vermisst werden wird“, und bat um Gebete „während dieser Zeit für unsere Familie, während wir versuchen, diese herzzerreißende Tragödie zu verarbeiten“.

Downe und Burch sind Berichten zufolge seit sechs bis sieben Jahren ein Paar. Erst vergangenen Monat teilte Burch passend zum Valentinstag ein Foto von sich und ihrem Partner und schrieb dazu: „Happy Every Day! Seit deinem ersten Hallo habe ich mich Hals über Kopf in dich verliebt. Du bist jeden Tag meines Lebens mein Valentin. Wir sind manchmal ein Tornado und die pure, rohe Liebe. Ich würde es nicht anders haben wollen. Wir machen uns wie kein anderer. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele.“

Wann sie sich verlobt haben und wann die beiden heirateten wollten, ist nicht bekannt.

Die Band Faster Pussycat wurde Mitte der 1980er-Jahre gegründet und prägte die Glam-Metal-Ära mit. Weltweit verkauften sie über zwei Millionen Alben und tourten mit Rocklegenden wie Alice Cooper, Ozzy Osbourne oder Guns N’ Roses.