Wie Feine Sahne Fischfilet doch noch ins Bauhaus kommen

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer kritisierte Bundespräsident Steinmeier für dessen Lob für „Wir sind mehr“ in Chemnitz. Aber auch sie war einst begeistert von einem Event, bei dem Feine Sahne Fischfilet auftraten – „einfach nur wow!“

Wieviele heimliche Fans von Feine Sahne Fischfilet es wohl in der Politik gibt? Nachdem Frank-Walter „Stony“ Steinmeier auf Facebook für das „Wir sind mehr“-Festival in Chemnitz warb, hagelte es Kritik, vor allem von Seiten der CDU und FDP. Nicht nachvollziehbar, so der Tenor, warum der Bundespräsident ein Event promote, bei dem Feine Sahne Fischfilet auftreten – eine Band, die in ihren Texten früher zur Gewalt gegen Staat und Polizei aufrief. Auch die CDU-Generalsekretärin war darüber empört. „Sehr kritisch“ sei das, befand Annegret Kramp-Karrenbauer. Gewalt gegen Polizisten, das dürfe man nicht unterstützen. „Was wir wollen, ist, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat gegen Rechts…