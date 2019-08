Feine Sahne Fischfilet: Dortmund-Auftritt verlegt, Zusatzkonzert in Hamburg

Fast zwei Jahre lang touren Feine Sahne Fischfilet mit ihrer neuen Platte durch Deutschland, sind dabei auch wegen ihrer (kompromisslosen) politischen Einstellung in den Schlagzeilen.

Nach dem Abschluss ihrer Wintertour verabschieden sich die Musiker allerdings in eine längere Bandpause. Vorher gibt es aber noch einige Konzerte auf der „Wir haben immer noch uns!“-Tour. Und die Tickets dafür scheinen sehr begehrt zu sein.

Wie der Tourveranstalter am Donnerstag (15. August) mitteilte, finden die Karten reißenden Absatz. Das einzige Konzert in Nordrhein-Westfalen wurde aufgrund der großen Nachfrage vom Bochumer Ruhrcongress in die Westfalenhalle 1 in Dortmund verlegt. Auch für norddeutsche Fans von Feine Sahne Fischfilet gibt es gute Neuigkeiten: Da der Auftritt in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle seit inzwischen ausverkauft ist, wurde ein Zusatzkonzert angesetzt.

Feine Sahne Fischfilet – Tour 2019

19.12.2019 Dortmund – Westfalenhalle (Hochverlegt)

22.12.2019 Hamburg – Sporthalle Hamburg (Zusatzkonzert)