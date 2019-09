Darum dürfen Feine Sahne Fischfilet doch wieder in der Berliner Zitadelle Spandau auftreten

Seit vielen Jahren bezieht Sänger Herbert Grönemeyer klar Stellung gegen Rechtsextremisten. Nach einem Aufruf bei einem Konzert in Wien gibt es nun aber massive Kritik.

Herbert Grönemeyer ist zur Zeit auf „Tumult“-Tour und zeigt sich dabei so politisch aktiv wie auch früher schon. Erst im Sommer sagte er beim Festival „Kosmos Chemnitz – Wir bleiben mehr“: „Das Land ist unser Land. Wir halten es fest und stabil und lassen es nicht nach rechts ausschwenken.“ Am Donnerstag (12. September) spielte der Sänger nun in Wien und machte auch in der ausverkauften Stadthalle einige Bemerkungen zum von ihm als beunruhigend gewerteten politischen Klima: „Ich kannte das nur vom Hörensagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich, so brüchig und so dünnes Eis sind. Und ich glaube, es…