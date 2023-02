Feine Sahne Fischfilet kündigen neues Album „Alles Glänzt“ an

Feine Sahne Fischfilet haben am Mittwoch ein neues Album angekündigt. „Alles Glänzt“, so sein Name, wurde von Philipp „Philsen“ Hoppen (Die Ärzte, Kraftklub und K.I.Z) produziert, soll zwölf Songs umfassen, am 12. Mai 2023 erscheinen und damit über fünf Jahre nach seinem Vorgänger „Sturm & Dreck“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Feine Sahne Fischfilet (@feinesahnefischfilet)

Seitdem sorgte die Punkrockband aus Anklam in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur mit ihrer Musik und ihrem Aktivismus gegen Rechts für Schlagzeilen: Ihr Sänger Jan „Monchi“ Gorkow brachte im Frühjahr 2022 mit „Niemals satt“ ein Buch über sein Körpergewicht heraus. Kurz danach wurden anonyme Vorwürfe gegen ihn und seine Band laut. Besonders er, so behauptete eine Gruppe namens „Keiner muss Täter sein“ auf Instagram, habe sich in der Vergangenheit mehrfach des Machtmissbrauchs, Übergriffigkeit und sexuellem Fehlverhalten schuldig gemacht. Seine Lesetour pausierte Gorkow und nahm sie im November wieder auf. Zur gleichen Zeit kündigte seine Band eine Open-Air-Tour 2023 unter dem Namen „Komm mit aufs Boot“ an und erklärte, dass man in anderer Besetzung an neuer Musik arbeite – die Mitglieder Christoph Sell und Jacobus North verließen die Band bereits im April, Hauke Segert kam dafür dazu. Bereits im Sommer 2022 traten Feine Sahne Fischfilet im Vorprogramm von Die Toten Hosen auf.

So sieht das Cover von „Alles Glänzt“ aus:

Feine Sahne Fischfilet auf „Komm mit aufs Boot“-Open-Air-Tournee 2023 – die Termine:

19.05.2023 Wien, Arena Open Air

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

25.08.2023 Kaltenberg, Schloss Kaltenberg

26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air